Historia principal

Guardia Civil de Almería desarrolla su acto institucional central 1

La Guardia Civil de Almería desarrolla su acto institucional central a nivel provincial y otros de ámbito local con motivo de la celebración de su patrona la Virgen del Pilar

GabinetedePrensa octubre 12, 2026 0
12-10-2026 Día de la Hispanidad (6)

La alcaldesa asiste al acto institucional con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil 

GabinetedePrensa octubre 12, 2026 0
Rp subdelegado José María Martín balance datos paro

José María Martín: “Combatir el narcotráfico es proteger a nuestra sociedad de un daño que va mucho más allá de la droga intervenida”

GabinetedePrensa octubre 12, 2026 0
Gala Almerienses sin filtro (3)

‘Almerienses sin filtro’ reconoce al Ayuntamiento de Almería en su segunda gala, que ha llenado el Auditorio

GabinetedePrensa octubre 12, 2026 0
Almeria Secreta

‘Almería secreta’ regresa con cuatro conciertos de primer nivel para descubrir la provincia a través de la músicaLa IV edición de este ciclo, patrocinado por la Junta de Andalucía, recorrerá Mojácar, Níjar, Albox y Zurgena del 16 al 18 de octubre

GabinetedePrensa octubre 12, 2026 0

Selecciones del editor

Guardia Civil de Almería desarrolla su acto institucional central 1

La Guardia Civil de Almería desarrolla su acto institucional central a nivel provincial y otros de ámbito local con motivo de la celebración de su patrona la Virgen del Pilar

GabinetedePrensa octubre 12, 2026 0
12-10-2026 Día de la Hispanidad (6)

La alcaldesa asiste al acto institucional con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil 

GabinetedePrensa octubre 12, 2026 0

Historia de tendencia

Historia destacada

Guardia Civil de Almería desarrolla su acto institucional central 1

La Guardia Civil de Almería desarrolla su acto institucional central a nivel provincial y otros de ámbito local con motivo de la celebración de su patrona la Virgen del Pilar

GabinetedePrensa octubre 12, 2026 0
12-10-2026 Día de la Hispanidad (6)

La alcaldesa asiste al acto institucional con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil 

GabinetedePrensa octubre 12, 2026 0
Rp subdelegado José María Martín balance datos paro

José María Martín: “Combatir el narcotráfico es proteger a nuestra sociedad de un daño que va mucho más allá de la droga intervenida”

GabinetedePrensa octubre 12, 2026 0
Gala Almerienses sin filtro (3)

‘Almerienses sin filtro’ reconoce al Ayuntamiento de Almería en su segunda gala, que ha llenado el Auditorio

GabinetedePrensa octubre 12, 2026 0
Almeria Secreta

‘Almería secreta’ regresa con cuatro conciertos de primer nivel para descubrir la provincia a través de la músicaLa IV edición de este ciclo, patrocinado por la Junta de Andalucía, recorrerá Mojácar, Níjar, Albox y Zurgena del 16 al 18 de octubre

GabinetedePrensa octubre 12, 2026 0

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GabinetedePrensa octubre 12, 2026 0
12-10-2026 Día de la Hispanidad (6)

La alcaldesa asiste al acto institucional con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil 

GabinetedePrensa octubre 12, 2026 0
Rp subdelegado José María Martín balance datos paro

José María Martín: “Combatir el narcotráfico es proteger a nuestra sociedad de un daño que va mucho más allá de la droga intervenida”

GabinetedePrensa octubre 12, 2026 0
Gala Almerienses sin filtro (3)

‘Almerienses sin filtro’ reconoce al Ayuntamiento de Almería en su segunda gala, que ha llenado el Auditorio

GabinetedePrensa octubre 12, 2026 0
Almeria Secreta

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GabinetedePrensa octubre 12, 2026 0