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Agricultura Enraizamiento

El paro se sitúa en octubre en 41.176 personas y el número de afiliados a la Seguridad Social aumenta a 351.458 personas en Almería

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El Ayuntamiento reclama al Ministerio de Transportes que abandone su silencio y negocie la cesión de la antigua Estación de Ferrocarril

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Pleno del Ayuntamiento de Almería Pleno vista general

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