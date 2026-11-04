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El paro se sitúa en octubre en 41.176 personas y el número de afiliados a la Seguridad Social aumenta a 351.458 personas en Almería
El Ayuntamiento reclama al Ministerio de Transportes que abandone su silencio y negocie la cesión de la antigua Estación de Ferrocarril
El Pleno del Ayuntamiento aprueba nuevas denominaciones de calles y plazas para reconocer a personalidades vinculadas a la ciudad
Refuerzo económico de más de un millón de euros para los servicios sociales, abastecimiento de agua e inversiones culturales
El Pleno del Ayuntamiento de Almería aprueba el convenio para la creación de la Cátedra ‘Historia del Andalucismo’
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