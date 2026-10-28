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Almería guarda un respetuoso minuto de silencio en memoria de las víctimas por el trágico accidente de ferrocarril ocurrido en Urda (Toledo)
Berjarte participa en la XXVI ExpoBerja-Alpujarra con 12 autores que presentarán sus obras literarias
Condolencias de las universidades públicas de Andalucía por el accidente ferroviario en Urda
Éxito de las III Jornadas i+E de la UAL para unir la investigación y el tejido empresarial
CSIF insta a agilizar la negociación para aprobar un nuevo convenio para el personal del transporte sanitario
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