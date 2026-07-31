El Ayuntamiento inicia los trámites para el desarrollo urbanístico de El Toyo 2 

La Junta de Gobierno Local aprueba, además, los estudios de detalle del Muelle de Levante así como de la parcela situada en la calle Javier Sanz, 26

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha anunciado la aprobación en Junta de Gobierno Local de tres expedientes urbanísticos “que responden a un mismo objetivo: construir una Almería más moderna, más ordenada, más sostenible y con mayor calidad de vida” y que vienen a sumarse y dar continuidad a la transformación que está viviendo la ciudad en los últimos años.

Son, en palabras de la edil, “tres expedientes que actúan en tres escalas distintas de planeamiento, desde la gran planificación territorial hasta la ordenación de un edificio concreto, y que van a seguir impulsando la transformación de Almería mediante una planificación rigurosa, ordenada y adaptada a las necesidades de la ciudad”.

El expediente de mayor dimensión aprobado este viernes en la Junta de Gobierno Local a propuesta de la Gerencia Municipal de Urbanismo corresponde a la Actuación de Transformación Urbanística (ATU) de El Toyo 2. “Siendo el primer paso para hacer posible el desarrollo urbanístico de uno de los sectores de mayor potencial de crecimiento de la ciudad”, ha trasladado la concejal, quien ha explicado que este paso no supone la aprobación de un desarrollo urbanístico concreto, “sino la delimitación del ámbito y fijación del marco sobre el que posteriormente se elaborará el correspondiente Plan Parcial”.

Se trata de un ámbito de actuación de casi tres millones de metros cuadrados, alrededor de 300 hectáreas, situado al oeste de El Toyo, delimitado por la N-344, la urbanización existente, el litoral y la rambla, donde más de dos terceras partes de su superficie ya están destinadas a sistemas generales y espacios libres.

Concretamente, se destinará aproximadamente un 65% de la superficie total del ámbito a sistema general de espacios libres y será aproximadamente un 23% de la superficie del sector la que se ordenará para el uso concreto de residencial turístico.

“La propuesta plantea un desarrollo residencial de baja densidad, con una edificabilidad contenida y plenamente compatible con las determinaciones ambientales y territoriales vigentes”, ha explicado Cabrera, quien ha destacado que, además, incorpora la preservación de los espacios naturales, la integración del futuro Parque Litoral de la Bahía, la conexión con las infraestructuras existentes, la previsión de nuevas dotaciones y la continuidad del modelo urbano desarrollado en El Toyo”.

“Este, sin duda, va a ser uno de los grandes desarrollos que va a tener la ciudad de Almería en los próximos años y, con esta aprobación, estamos marcando el inicio de ese camino para poder llegar a conseguir ese desarrollo de una zona turística de primer nivel”, ha añadido.

Muelle de Levante y Javier Sanz

Además, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al Estudio de Detalle del Muelle de Levante, “un instrumento que no modifica los usos urbanísticos, no incrementa la edificabilidad ni cambia el aprovechamiento previsto en el Plan Especial del Puerto, sino que viene a reorganizar los volúmenes edificables para conseguir una implantación más eficiente de las futuras edificaciones, mejorar la movilidad peatonal y reforzar la conexión entre el Puerto y la ciudad”.

El tercer proyecto es la aprobación del Estudio de Detalle de un inmueble ubicado en la calle Javier Sanz número 26 y tiene por objeto exclusivamente la reordenación de volúmenes, que en aplicación de las normas del PGOU, permite la construcción de una planta ático con objeto de ocultar medianeras, pero sin aumentar la edificabilidad autorizada por el Plan General y manteniendo la edificación histórica en plantas baja y primera.

Con este estudio de detalle se posibilitará, previsiblemente a inicios del próximo año, que los propietarios puedan iniciar la construcción de un hotel cuyo proyecto se presentó a través de la Unidad Aceleradora de Proyectos.

“Son, en definitiva, tres expedientes urbanísticos para tres escalas distintas de ciudad. Uno planifica el crecimiento futuro de un gran sector estratégico. El segundo ordena un ámbito fundamental para la transformación del frente marítimo. Y el tercero resuelve la ordenación volumétrica de una parcela concreta”, ha concluido la concejala.

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