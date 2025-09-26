La Comisión Europea introduce nuevas etiquetas para empoderar a los consumidores y promover productos duraderos

La Comisión Europea ha presentado un nuevo anuncio y una nueva etiqueta a escala de la UE para los productos vendidos en el mercado de la UE. Estas nuevas etiquetas ayudarán a las empresas a informar mejor a los consumidores sobre sus derechos e introducirán un etiquetado uniforme de los productos. Capacitarán a los consumidores para que elijan con conocimiento de causa en favor de productos más duraderos, estimularán la demanda de soluciones circulares y, en última instancia, desempeñarán un papel clave en el avance de la economía circular. El anuncio y la etiqueta son medidas de aplicación de la Directiva relativa al empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, que será aplicable a partir del próximo año.

La notificación obligatoria tiene por objeto explicar los derechos de garantía legal de los consumidores y proporcionar orientaciones prácticas para abordar los productos no conformes. Debe mostrarse claramente en todos los puntos de venta al por menor de la UE, tanto en línea como fuera de línea. Además, se introduce una nueva etiqueta del producto para las empresas que ofrezcan voluntariamente una garantía de durabilidad más allá del período estándar de dos años, que cubra todo el producto sin coste adicional para el consumidor.

Los consumidores europeos tienen derecho a una garantía legal mínima de dos años sobre los productos, de conformidad con la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores. Esta garantía exige a los vendedores que proporcionen gratuitamente una reparación o sustitución si, por ejemplo, un producto no funciona como se esperaba. En determinadas circunstancias, los consumidores también pueden tener derecho a una reducción del precio o a un reembolso íntegro.

Los Estados miembros deben transponer la Directiva al Derecho nacional a más tardar el 27 de marzo de 2026. Una vez que se aplique la Directiva, a partir del 27 de septiembre de 2026, los consumidores de toda la UE empezarán a ver el anuncio y la etiqueta en la práctica.