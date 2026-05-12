La UE intensifica la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos con una lista actualizada de países autorizados a exportar animales productores de alimentos y productos animales a la UE

La Comisión Europea celebra la votación de hoy por parte de los Estados miembros sobre una lista actualizada de terceros países autorizados para exportar animales productores de alimentos y productos de origen animal a la UE.

Los países de la lista han demostrado que cumplen las restricciones de la UE sobre el uso de antimicrobianos en animales destinados a la producción de alimentos. Como base para la lista, la Comisión ha facilitado una evaluación de su cumplimiento y garantías.

Con arreglo a las normas de la UE, no está permitido el uso de antimicrobianos en el ganado con fines de crecimiento o rendimiento, ni puede tratarse a los animales con antimicrobianos reservados para infecciones humanas. La lista de terceros países que cumplen los requisitos de la UE y, por tanto, pueden exportar animales productores de alimentos a la UE, se adoptará formalmente en los próximos días, y las normas sobre importaciones se aplicarán a partir del 3 de septiembre de 2026.

La resistencia a los antimicrobianos es una de las mayores amenazas para la salud pública de nuestro tiempo. Al garantizar un uso prudente de los antimicrobianos en los animales, la UE protege la salud de sus ciudadanos.

Puede obtenerse más información en línea sobre la lista de terceros países y nuestro trabajo para hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos.