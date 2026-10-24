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La Legión contribuye con su música a la investigación contra el cáncer Concierto La Legion Fotos José Antonio Holgado (13)

La Legión contribuye con su música a la investigación contra el cáncer

GabinetedePrensa octubre 24, 2026 0
María del Mar Vázquez y el Equipo de Gobierno participan en el Encuentro Vecinal celebrado en el Palacio de Congresos de El Toyo 4

La alcaldesa aplaude “el liderazgo” de las asociaciones vecinales “para mejorar y cuidar Almería”

GabinetedePrensa octubre 24, 2026 0
Cáritas Diocesana de Almería celebró este jueves, 22 de octubre, en la Rambla Federico García Lorca, un gesto público con motivo de la Campaña Nadie Sin Hogar 2026

Cáritas Almería acompaña a 471 personas sin hogar durante 2026

GabinetedePrensa octubre 24, 2026 0
Manuel Pozo Oller sacerdote

Primer mandamiento

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Jesus Martin Gomez parroco de Vera

DE PARÍS A GALILEA

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