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Correos emite un sello dedicado a los 150 años de la Institución Libre de Enseñanza
Agenda de previsiones europeas del 2 al 8 de noviembre
Los europeos apoyan de forma abrumadora una mayor cooperación en materia de protección civil de la UE basada en la solidaridad, según un nuevo Eurobarómetro
Las exportaciones agroalimentarias de la UE se mantienen estables mientras aumenta la balanza comercial positiva
La Comisión invita a los Estados miembros a aprovechar los 21 300 millones de euros en el marco de SAFE para reforzar la preparación en materia de defensa y el apoyo a Ucrania
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