La Junta lanza una campaña para prevenir las caídas en altura desde cubiertas ligeras

El delegado de Empleo destaca “la importancia del compromiso compartido entre todos los agentes del ámbito laboral para extender la cultura preventiva y reducir estos accidentes”

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Digitalización y Administración Pública, Amós García Hueso, ha informado sobre la puesta en marcha de una nueva campaña de sensibilización destinada a prevenir los accidentes laborales provocados por caídas en altura desde cubiertas ligeras, que se desarrolla con el lema ‘¿Y si hoy pudiéramos evitar una caída desde cubierta?’.

La campaña, diseñada por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, se dirige a la ciudadanía, al tejido empresarial y a las personas trabajadoras de Andalucía, con el objetivo de advertir sobre los graves riesgos asociados a la realización de trabajos sobre este tipo de superficies y promover una adecuada cultura preventiva. Incluye un protocolo básico de actuación, recomendaciones para el uso correcto de las protecciones colectivas, materiales divulgativos como vídeos y carteles y acceso a amplia documentación técnica de organismos especializados.

Amós García ha destacado “el compromiso de la Junta de Andalucía con la reducción de la siniestralidad laboral y la extensión de la cultura preventiva en todos los niveles de la sociedad, con especial atención a los principales sectores productivos de la provincia y los riesgos más frecuentes y graves, entre ellos las caídas en altura desde cubiertas ligeras”.

En este sentido, ha recordado la reunión mantenida en marzo de este año con representantes de empresas y organizaciones empresariales y sindicales de la provincia de Almería para “incidir en la importancia de redoblar esfuerzos en la prevención de caídas en altura. La seguridad en este tipo de trabajos es una responsabilidad compartida por todos los agentes del ámbito laboral. Debemos analizar las causas y factores de riesgo y potenciar la difusión de las medidas preventivas y el uso de los equipos de protección individual para evitar estos accidentes que, cuando se producen, suelen tener consecuencias graves”.

Las caídas en altura en jornada de trabajo son la tercera forma de accidente mortal más frecuente, tras los accidentes de tráfico y las patologías no traumáticas. En España se produjeron sólo el año pasado más de 26.800 accidentes de trabajo por caídas en altura, 57 de ellos mortales. Entre los años 2017 y 2020 se registraron en Andalucía 39 accidentes laborales mortales por caídas en altura, de los cuales 14 se produjeron desde cubiertas ligeras no transitables. En la provincia de Almería, entre 2022 y 2025, se registraron 8.088 accidentes por caídas en altura, de los cuales el 98,9% fueron leves, 102 graves o muy graves y 5 mortales.

Asimismo, el responsable provincial de Empleo ha recordado que el Gobierno de Andalucía está ejecutando las medidas consensuadas con los principales agentes económicos y sociales incluidas en la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud Laboral, entre las que ha mencionado el refuerzo de las actividades de comprobación y asesoramiento a empresas de los técnicos habilitados del Centro de Prevención; el envío de materiales informativos y consejos preventivos a empresas; los incentivos para que pymes y autónomos inviertan en seguridad; o la unidad móvil informativa que visitó polígonos y zonas de alta concentración de empresas de la provincia.

Las cubiertas ligeras se utilizan habitualmente en naves industriales, almacenes, instalaciones agrícolas e invernaderos debido a su reducido peso y facilidad de instalación. Sin embargo, estas superficies no suelen estar diseñadas para soportar el tránsito de personas y pueden romperse o ceder de manera repentina. Su resistencia también puede disminuir con el paso del tiempo como consecuencia de la exposición continuada al sol, la lluvia y otros agentes ambientales.

La campaña del IAPRL incide especialmente en la falsa sensación de seguridad que pueden generar estas cubiertas. Aunque aparentemente presenten un buen estado de conservación, una placa, un lucernario o una claraboya pueden no soportar el peso de una persona y provocar una caída. Por este motivo, cualquier intervención de reparación, mantenimiento, limpieza, revisión o instalación debe planificarse previamente y desarrollarse con las medidas preventivas adecuadas.

La finalidad de la campaña es trasladar un mensaje claro: estos accidentes no son inevitables ni se producen por azar. Una adecuada evaluación de los riesgos, la planificación de los trabajos, la utilización de procedimientos seguros y el compromiso de las empresas y de las personas trabajadoras permiten evitar las caídas y proteger la vida y la salud de quienes realizan trabajos en altura.

La campaña propone un protocolo básico de actuación que comienza con la identificación y protección de todos los elementos frágiles, especialmente lucernarios y claraboyas. También recuerda que las protecciones colectivas no deben retirarse mientras continúen los trabajos, incluidas las operaciones de revisión o comprobación, y que deben mantenerse la supervisión preventiva y, cuando proceda, la presencia de los recursos preventivos hasta la completa finalización de la actividad.

Para facilitar la difusión de estos mensajes, el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales ha elaborado diferentes materiales divulgativos, entre los que se incluyen un vídeo de sensibilización, carteles informativos y una recopilación de documentos, guías y fichas técnicas de organismos especializados. Estos recursos están disponibles en la página web del Instituto para su utilización por empresas, servicios de prevención, organizaciones empresariales y sindicales, profesionales de la prevención y personas trabajadoras (https://lajunta.es/6f0n1).

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