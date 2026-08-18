El Ayuntamiento pone en valor la tradición de los Gigantes, con exposición, libro y renovación del vestuario de las 12 figuras

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado “el papel de los porteadores, que mantienen viva esta costumbre centenaria con esfuerzo, dedicación y mucho cariño”

La Diana de los ‘Gigantes y Cabezudos’ por los barrios de la ciudad es una tradición centenaria que acompaña a los almerienses, y que el Ayuntamiento de Almería quiere realzar en la Feria de Almería 2026. Por eso ha creado una exposición, que se puede visitar desde mañana, martes, y hasta el 29 de agosto en el Palacio de los Marqueses de Cabra, ha editado un libro y ha renovado el vestuario, así como la estructura interna, de los 12 Gigantes.

Con su majestuosa presencia en plena Plaza de la Constitución, esta tarde la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha presentado este proyecto, que nace del Área de Familia, Inclusión e Igualdad, dirigido por la concejala Paola Laynez. Lo ha hecho acompañada por Manuel López Jerez, presidente de la Asociación Cultural de Gigantes y Cabezudos de Almería, y María Dolores Durán, historiadora y autora del libro ‘Gigantes y cabezudos. Historia y tradición en Almería’, así como diferentes miembros del Equipo de Gobierno y numeroso público.

La alcaldesa ha afirmado que “se trata de un proyecto que nos conecta directamente con nuestra historia, con nuestras fiestas y, sobre todo, con la memoria colectiva de los almerienses, y con el que queremos conocer, documentar y valorar mejor una parte muy querida de nuestro patrimonio festivo”.

En esta línea, María del Mar Vázquez ha recalcado que “una ciudad no se construye solamente con sus edificios, sus calles o sus monumentos. También se desarrolla con sus costumbres, con sus personajes, con sus fiestas y con esas imágenes que pasan de generación en generación y que reconocemos como propias. Y los Gigantes y Cabezudos son, precisamente, una de esas imágenes”.

Por este motivo, para la Feria 2026, la alcaldesa ha anunciado que “se ha renovado la indumentaria de los doce gigantes, muy cuidada en los detalles, a la vez que se ha restaurado el cuerpo interior de cada uno, para que sea más ligero y facilite el baile junto a la charanga que les acompaña en su recorrido”.

Además, la alcaldesa ha querido rendir un homenaje a las personas que hay detrás de esta tradición. “Queremos que este acto sirva para reconocer a quienes hacen posible que los Gigantes y Cabezudos salgan a la calle: a sus porteadores, a las personas que cuidan de ellos, que los preparan y que mantienen viva esta tradición con esfuerzo, dedicación y mucho cariño. Porque detrás de cada desfile hay personas. Y detrás de cada tradición que perdura hay mujeres y hombres que deciden seguir transmitiéndola”.

Nueva publicación

La historiadora María Dolores Durán ha explicado que la tradición de los Gigantes “tiene raíces medievales y en sus inicios acompañaron las procesiones del Corpus, hasta que la Iglesia consideró que aquellas figuras podían resultar irrespetuosas y fueron progresivamente desvinculándose de los actos religiosos. Desde entonces, empezaron a enmarcarse en las fiestas patronales”.

En Almería, los gigantes aparecen documentados por primera vez en 1902 y, desde entonces, han estado estrechamente vinculados a nuestra Feria y a las Fiestas Patronales en honor de la Virgen del Mar. Más de un siglo de historia que explica por qué hoy forman parte del imaginario colectivo de los almerienses.

Los gigantes que se pueden contemplar en esta exposición son doce y representan diferentes culturas y tradiciones del mundo: los Reyes Cristianos; Don Quijote y Dulcinea; Personajes de Oriente; los Reyes Árabes; Curro y la mujer castiza; y las dos figuras que representan la indumentaria tradicional almeriense. Además, se ha restaurado el cuerpo de estas figuras, para darle ligereza y facilitar el baile al ritmo de la charanga.

María Dolores Durán ha explicado que “los Gigantes tienen, además, una personalidad propia dentro de nuestras fiestas. Son figuras que imponen respeto, que despiertan admiración en los más pequeños y que forman parte de la solemnidad y de la tradición. Los cabezudos, en cambio, tienen ese carácter más bromista, más cercano y popular. Son los que provocan las carreras, las risas y esa mezcla de emoción y expectación que muchos almerienses recordamos desde niños. Y qué bonito es comprobar que esa tradición sigue viva”.

En Almería existe una vinculación muy especial con esta tradición en el entorno del barrio del Cerro de San Cristóbal, donde forma parte de la vida y de la memoria de muchas familias. En 2015 se creó la Asociación Cultural de Gigantes y Cabezudos de Almería, un paso muy importante para organizar, proteger y seguir difundiendo esta tradición. Su presidente, Manuel López Jerez, afirma que “en las dianas por los barrios llevamos cada año música, color y alegría a nuestras calles. Niños y mayores salen a encontrarse con los gigantes y cabezudos. Y para nosotros es un orgullo conservar esta tradición centenaria”.

La exposición, que se pueden visitar desde mañana, martes, en el Palacio de los Marqueses de Cabra y hasta el final de la Feria, el sábado 29 de agosto, reúne a los doce gigantes para que almerienses y visitantes puedan contemplarlos de cerca y conocer mejor su historia.

Además, va acompañada de la publicación de un libro ‘Gigantes y cabezudos. Historia y tradición en Almería’, de María Dolores Durán, que es una obra editada por el Ayuntamiento de Almería que combina el rigor histórico con textos divulgativos y cuidadas fotografías para recuperar la memoria de estos personajes y explicar cómo han formado parte de nuestras fiestas y de nuestra ciudad.

Las tradiciones son protagonistas de la Feria de Almería, como es el caso de esta exposición en el Palacio de los Marqueses de Cabra, la publicación de María Dolores Durán, y los desfiles que harán los Gigantes y Cabezudos durante las Fiestas Patronales.

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