Más de 300 efectivos velarán por la seguridad ciudadana durante la próxima Feria de Almería

Hoy se ha celebrado la Junta Local de Seguridad que coordina el dispositivo especial para la Semana Grande de la capital, que contará con un refuerzo de los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil

Más de 300 efectivos, sumando los de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, velarán por la seguridad de los miles de almerienses y visitantes que se espera participen durante los próximos días en la Feria de Almería y en el Cooltural Fest. El dispositivo especial ha sido coordinado hoy en la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento de Almería, con la participación de las distintas administraciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y servicios implicados.

La Policía Nacional reforzará este año su presencia con un incremento de efectivos respecto a ediciones anteriores. En el dispositivo participarán agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Policía Judicial, Información y Extranjería, además de unidades especializadas como Caballería y Guías Caninos. También se reforzará la vigilancia desde el aire mediante la utilización de drones.

Por parte de la Guardia Civil, que tiene entre sus ámbitos de actuación la barriada de Cabo de Gata y los accesos periféricos a la capital, participarán efectivos de diferentes especialidades. La Intervención de Armas y Explosivos desarrollará actuaciones dentro de sus competencias y el Servicio Marítimo Provincial reforzará la vigilancia en el litoral.

También participará el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), que realizará, entre otras actuaciones, controles sobre la trazabilidad de los alimentos distribuidos en las casetas del recinto ferial. Asimismo, se reforzará el control frente a la venta de productos de contrabando y el Subsector de Tráfico establecerá controles preventivos de alcohol y drogas en los accesos periféricos a la ciudad. El dispositivo contará igualmente con el Servicio de Información de la Guardia Civil, en el marco de las actuaciones de prevención y lucha antiterrorista.

Coordinación con la Policía Local

Todo el dispositivo se desarrollará en estrecha coordinación con la Policía Local de Almería. Policía Nacional y Policía Local realizarán además patrullas conjuntas en el entorno del recinto ferial, especialmente dirigidas a prevenir incidentes relacionados con posibles concentraciones para el consumo de alcohol en la vía pública, así como a reforzar la seguridad en todo el entorno de La Goleta.

La Junta Local de Seguridad ha estado copresidida por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez y la vicesecretaria general de la Subdelegación, Raquel Contreras, que ha destacado el esfuerzo de coordinación realizado para garantizar que “Almería pueda disfrutar de su semana grande con tranquilidad y seguridad”, y ha agradecido el trabajo de todos los profesionales que formarán parte del dispositivo.

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