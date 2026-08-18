Llega este fin de semana la 16º edición del Festival Sierra Nevada Por Todo Lo Alto con Bala, Sex Museum, Brighton 64, Los Coronas y la apuesta local con Blanca Adelfa y D´Baldomeros

¡Todo listo para disfrutar del rock en la montaña!

Este fin de semana será de altura, el viernes21 y el sábado 22 de agosto, Pradollano se llenará de rock y distorsión, punk salvaje, mod y surf-rockcon la 16ª edición del festival más alto de España, elSierra Nevada Por Todo Lo Alto. Hoy se anuncian horarios, los conciertos comenzarán puntuales a partir de las 21:00 hya la entrada y parking, gratuitos. No se puede pedir más. Y además talleres para los más pequeños el sábado por la mañana al aire libre.

HORARIOS OFICIALES

Viernes 21 de agosto:

21:00h – D’ Baldomeros

22:10h – Los Coronas

23:45h – Sex Museum

Sábado 22 de agosto:

21:00h – Blanca Adelfa

22:10h – Brighton 64 («Gira de despedida»)

23:45h – Bala

Más información y reservas de alojamiento: www.sierranevada.es o en el teléfono 958 70 80 90. ¡Os esperamos en las alturas!

Organiza: Cetursa Sierra Nevada

Patrocina: Cervezas San Miguel

Colaboran: Ayuntamiento de Monachil – Mondo Sonoro – Diario Granada Hoy – Cadena Élite y Viva Pop

Alojamento Oficial: Apartahotel Trevenque

Produce: Wild Punk

Web oficial: www.sierranevada.es

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