Llega este fin de semana la 16º edición del Festival Sierra Nevada Por Todo Lo Alto con Bala, Sex Museum, Brighton 64, Los Coronas y la apuesta local con Blanca Adelfa y D´Baldomeros
¡Todo listo para disfrutar del rock en la montaña!
Este fin de semana será de altura, el viernes21 y el sábado 22 de agosto, Pradollano se llenará de rock y distorsión, punk salvaje, mod y surf-rockcon la 16ª edición del festival más alto de España, elSierra Nevada Por Todo Lo Alto. Hoy se anuncian horarios, los conciertos comenzarán puntuales a partir de las 21:00 hya la entrada y parking, gratuitos. No se puede pedir más. Y además talleres para los más pequeños el sábado por la mañana al aire libre.
HORARIOS OFICIALES
Viernes 21 de agosto:
- 21:00h – D’ Baldomeros
- 22:10h – Los Coronas
- 23:45h – Sex Museum
Sábado 22 de agosto:
- 21:00h – Blanca Adelfa
- 22:10h – Brighton 64 («Gira de despedida»)
- 23:45h – Bala
Más información y reservas de alojamiento: www.sierranevada.es o en el teléfono 958 70 80 90. ¡Os esperamos en las alturas!
Organiza: Cetursa Sierra Nevada
Patrocina: Cervezas San Miguel
Colaboran: Ayuntamiento de Monachil – Mondo Sonoro – Diario Granada Hoy – Cadena Élite y Viva Pop
Alojamento Oficial: Apartahotel Trevenque
Produce: Wild Punk
- Web oficial: www.sierranevada.es