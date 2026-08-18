La Guardia Civil esclarece trece delitos y detiene a un presunto delincuente relacionado con una serie de robos en Áticos de Roquetas de Mar

El detenido está relacionado con once delitos de robo con fuerza en vivienda, uno de ellos en grado de tentativa

El presunto autor accedía a los domicilios mediante escalada en varios casos desde edificios colindantes y terrazas comunitarias, siendo la mayoría de las viviendas afectadas áticos.

Los agentes desarrollaron numerosas gestiones durante varios meses, permitiendo además identificar a un segundo implicado relacionado con dos delitos de estafas cometidas mediante el uso de tarjetas bancarias sustraídas

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería en el marco de las actuaciones que desarrolla para la prevención y el esclarecimiento de los delitos contra el patrimonio y la protección de la seguridad de los ciudadanos, ha culminado la Operación“BATICO”,una investigación que ha permitido esclarecer un total de trece delitos cometidos en viviendas del término municipal de Roquetas de Mar, y detener auno de los presuntos autores.

La investigación se inició tras la recepción de varias denuncias relacionadas con roboscon fuerza, cometidos en viviendas, del municipio deRoquetas de Mar.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el singular modus operandi empleado para acceder a las viviendas.

El presunto autor empleaba la escalada para acceder a los domicilios desde el exterior, aprovechando en diferentes ocasiones las características de los propios edificios y accediendo desde inmuebles colindantes, terrazas comunitarias u otras zonas comunes.

La mayoría de las viviendas afectados eran áticos, circunstancia que obligaba al autor a realizar maniobras de escalada para alcanzar a las viviendas situadas en las plantas superiores.

Los agentes encargados de la investigación,permitieron determinar que, en varios de los hechos, el acceso se había producido desde edificios contiguos una circunstancia que resultó determinante para establecer conexiones entre algunos de los robos.

Otro de los elementos comunes detectados fue el tipo de efectos sustraídos, tratándose principalmente de objetos de pequeño tamaño, que podían ser fácilmente transportados.

La similitud del modus operandi, la proximidad temporal y geográfica de los hechos y los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas permitieron finalmente relacionar a un hombre de 53 años con un total de once delitos de robo con fuerza en vivienda, uno de ellos en grado de tentativa.

Asimismo, durante la investigación se identificó a un segundo investigado, de 19años, al que se atribuyen dos delitos de estafa relacionados con la utilización de tarjetas bancarias que habían sido sustraídas previamente del interior de una de las viviendas.

Una vez establecida la presunta participación de los investigados, los agentes establecieron un dispositivo para proceder a su localización y detención, culminando con la detención del principal investigado, al que se atribuyen los once delitos de robo con fuerza en vivienda.

El detenido fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar (Almería)

Respecto al segundo investigado, que no ha podido ser localizado hasta el momento, continúan las gestiones encaminadas a su localización, detención y puesta a disposición judicial.

Con la culminación de la Operación “BALTICO”, la Guardia Civil da por esclarecidos 13 delitos, concretamente 11 delitos de robo con fuerza en vivienda, uno de ellos en grado de tentativa, y 2 delitos de estafa.

La Guardia Civil recuerda que la colaboración ciudadana constituye una herramienta fundamental para la prevención y el esclarecimiento de los delitos y anima a los ciudadanos a comunicar cualquier información que pueda resultar de interés para la investigación de hechos delictivos. Cualquier información puede comunicarse a la Guardia Civil a través del teléfono 062, de sus canales oficiales de comunicación o , incluso de forma anónima, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”

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