Miski Liu Suria

“Saldrá a la luz todo lo que está oculto.” Kabamur.

Charlie Kirk is with the angels in heaven.



That's what many people believe, and it's true.



Except his name isn't Charlie anymore, and it's not really "heaven" or "angels" in a literal biblical sense.



When his body died, his soul returned home to the Pleiades.



He woke up in a… pic.twitter.com/NtX5kdlbTH — Kab (@Kabamur) August 15, 2026

Pausa entre dos mundos

Del caos a la libertad

La pausa no es el final

Intervalo de transición

Que no cunda el pánico

El miedo no es sabiduría

La tormenta no es el final

Está surgiendo algo nuevo

La confusión no es la verdad

Preparación antes del Evento

No será el final, sino el principio

Corte de internet y nueva conexión

Una pausa entre dos mundos describe un periodo de transición, o un momento en el que pierde vigencia un sistema, mientras que todavía no se ha establecido el nuevo sistema plenamente. Una pausa contemplativa es un espacio entre dos estados de actividad en el que puede surgir una nueva forma de ser o percibir.

No estamos ante un final, sino ante un intervalo de transición entre una realidad que está desapareciendo y otra que está naciendo. El viejo mundo pierde poder y se prepara el nuevo para entrar en línea. Está surgiendo algo nuevo, pero no se ha manifestado todavía totalmente. La pausa no es el final de la comunicación sino un intermedio de incertidumbre, silencio o desconexión entre ambos estados y anuncia el comienzo de una etapa diferente.

“No se asusten cuando se corte la señal. El oscurecimiento de la señal de internet no será el final de la comunicación sino la pausa entre dos mundos” según Guardian Daniel. “El viejo mundo perdiendo poder, y el nuevo mundo preparándose para entrar en línea. La oscuridad no será el mensaje final sino el silencio antes de la nueva conexión.”

Puede llegar un momento en el que se vuelva silenciosa la señal. Un momento en el que no responda el viejo internet del modo en que solía hacerlo. Un momento en el que se ralentizan las plataformas, fallan los mensajes, desaparecen las páginas web, se congelan las aplicaciones bancarias, se vuelven inestables los raíles de pago, y el público se hace la misma pregunta al mismo tiempo: ¿Qué está sucediendo? Ese es el momento en el que la gente debe recordar una cosa claramente: no caigan en el pánico.

CONFUSIÓN

Cuando se oscurezca la señal, el miedo tratará de hablar primero, la confusión se moverá con rapidez, se difundirán las capturas de pantalla, se multiplicarán los rumores y aparecerán cuentas falsas. Los estafadores pretenderán tener respuesta. Algunos afirmarán que pueden restaurar el acceso. Algunos pedirán información de billeteras. Algunos pedirán contraseñas, frases de seguridad, claves privadas, documentos o pagos. Esa es la razón por la que importa la disciplina.

La oscuridad de una señal no significa el final. A veces significa que se está exponiendo la vieja red. A veces significa que están fallando los sistemas débiles bajo presión. A veces significa que se están haciendo visibles las grietas finales antes de que se pueda levantar una estructura más fuerte.

La gente debe comprender la diferencia entre colapso y transición. El colapso está descontrolado y la transición está protegida. El colapso deja a la gente perdida. La transición requiere paciencia, orden y calma mientras se despeja la vieja estructura y se prepara la nueva carretera.

Si se oscurece la señal, permanezcan en calma, protejan vuestras cuentas, protejan a vuestra familia, mantengan seguros los dispositivos, no pinchen enlaces desconocidos, no confíen en mensajes aleatorios, no den acceso a nadie que ofrezca su ayuda, y no actúen desde el pánico. Las voces más altas durante la oscuridad no son siempre las más seguras.

PREPARACIÓN

Ésta es la razón por la cual debe venir la preparación antes de que llegue el momento. Guarde los enlaces oficiales, sepa dónde mirar, y siga sólo fuentes fiables. Guarde una copia de seguridad de la información importante, mantenga su comunicación en calma y directa, ayude a su familia a comprender que el pánico no es protección, el miedo no es sabiduría y la confusión no es la verdad.

Nunca se construyó el viejo internet para llevar el futuro que viene. Se construyó sobre contraseñas débiles, identidades expuestas, plataformas frágiles, control centralizado, rastreo oculto, cosecha de datos y puertas digitales que se pueden cerrar sin aviso. Una nueva era requiere más. Requiere protección de seguridad cuántica, acceso verificado, identidad segura, comunicación más limpia, raíles financieros más fuertes y sistemas que pueden proteger a la gente en lugar de cosecharla, limitarla y manipularla.

Esa es la razón por la cual se necesita oscurecer la señal antes de que se vuelva visible la nueva conexión. No como un castigo ni como derrota, sino como una prueba final de que la vieja red no protege lo que viene a continuación. Cuando llegue ese momento, muchos no lo comprenderán al principio. Verán el silencio y lo llamarán fallo. Verán la oscuridad y la llamarán peligro. Verán la interrupción y creerán que se ha acabado la carretera.

La tormenta no es el final del camino. La tormenta es el momento en el que lo que estaba oculto ya no puede permanecer oculto, pero lo comprenderán los que estén preparados.El oscurecimiento de la señal no es siempre el final de la comunicación. A veces es la pausa entre dos mundos: el viejo perdiendo poder y el nuevo preparándose para entrar en línea.

Si se oscurece la señal no sigan el pánico sino la disciplina, no sigan el ruido sino la claridad, y no den su poder al miedo. Protejan a su familia, protejan vuestro acceso, protejan vuestra información y protejan vuestra paz. Se puede oscurecer la vieja señal, pero la oscuridad no es el mensaje final sino el silencio antes de la nueva conexión.

RESUMEN DE CHARLIE WARD

«Ahora se ríen, pero después no lo harán», dijo Charlie Ward . “Hace tres años dije que iba a suceder esto. Ahora ya está aquí. Cuando comenzamos nuestros paseos por Marbella al amanecer, les dije que ellos iban a paralizar la economía mundial para un reinicio financiero.- Eso no es un accidente. Es un plan. Están destruyendo la economía mundial.”

. “Hace tres años dije que iba a suceder esto. Ahora ya está aquí. Cuando comenzamos nuestros paseos por al amanecer, les dije que ellos iban a paralizar la economía mundial para un reinicio financiero.- Eso no es un accidente. Es un plan. Están destruyendo la economía mundial.” Ha desaparecido el antiguo paradigma y se está desarrollando la fase final de la reestructuración sistémica. Se ha completado el desmontaje del monopolio centralizado de información y energía, y ya está implantada la nueva infraestructura de libertad.

La coalición está en la etapa final de la aplicación de monedas respaldadas por oro y otros activos en 209 naciones, que se comerciarán entre sí en paridad de uno a uno.

y otros activos en 209 naciones, que se comerciarán entre sí en paridad de uno a uno. El lunes 20 de julio se anularon las claves de autorización del protocolo Swift, y se separó el cártel bancario central de la gestión de patrimonios individuales. De este modo entró la transición al nuevo sistema en su fase de ejecución irreversible. Tu cuenta bancaria no desaparecerá y tu dinero no se desvanecerá, pero el sistema que te esclavizó estará muerto.

Se han llevado a cabo muchas operaciones secretas en todo el mundo para aplicar el QFS.

Se han puesto en cuarentena los centros de transporte marítimo internacional para evitar que se escape la élite de alto perfil a través de flotas marítimas privadas y de aviones diplomáticos.

Se han desplegado unidades de operaciones especiales en las principales capitales financieras y políticas para garantizar la seguridad de la infraestructura crítica durante la actual transición mundial.

El lunes 10 de agosto se produjo una desactivación total de las redes troncales de comunicación por satélite utilizadas por los medios de comunicación y las células de mando del lado oscuro.

La estructura de mando aliadas confirma que está funcionando a plena capacidad la infraestructura de recuperación de activos.

La Fuerza Espacial ha neutralizado la infraestructura satelital usada por las redes de la camarilla para operaciones de mando y control encriptadas.

Se están desmontando las instalaciones subterráneas y los servidores de datos cifrados del lado oscuro, y se han protegido por unidades de inteligencia. Estos sitios se utilizaron para la vigilancia y la manipulación de la narrativa.

Se están destituyendo de sus puestos clave a los principales artífices de la antigua estructura mediática, mientras las cadenas de emisión se enfrentan a incautaciones de emergencia. Los registros desclasificados revelan décadas de censura coordinada y operaciones mentales dirigidas a suprimir la tecnología alternativa y la energía libre.

Se está acelerando discretamente el despliegue de redes eléctricas avanzadas basadas en Tesla , con el fin de dejar obsoletos los monopolios de servicios públicos centralizados.

, con el fin de dejar obsoletos los monopolios de servicios públicos centralizados. Ya están operativos los centros satelitales seguros que sustituyen a las redes de fibra óptica, con flujos de datos encriptados cuánticamente. Esta nueva red independiente albergará los archivos sin filtrar, que se publicarán próximamente, y que expondrán todos los contratos ocultos, la supresión ilícita de patentes y las operaciones encubiertas.

La ley marcial frenará el sabotaje restante contra el despliegue. Están preparadas las redes de emergencia de difusión cuántica para transmitir registros de pruebas sin editar y testimonios de testigos a través de todos los canales interceptados en todo el mundo.

REFLEXIONES

Cuanto más te consideres un ser no físico, tanto más fácil te resultará tener una relación positiva con lo no físico. Tus guías y tu ser superior están en el plano no físico, según Daniel Scranton .https://goldenageofgaia.com/2026/08/15/the-creators-this-transmission-changes-everything-for-humanity/

.https://goldenageofgaia.com/2026/08/15/the-creators-this-transmission-changes-everything-for-humanity/ Desafío actual .- Habrá altibajos y algunos cambios a medida que avance esta fase trascendental, pero no permitan que esto los distraiga de vuestra labor importante. Hay mucho por hacer, mucho que ver y mucho que cambiar internamente, según Jennifer Farley .https://goldenageofgaia.com/2026/08/15/the-creator-writings-the-challenge/

.- Habrá altibajos y algunos cambios a medida que avance esta fase trascendental, pero no permitan que esto los distraiga de vuestra labor importante. Hay mucho por hacer, mucho que ver y mucho que cambiar internamente, según .https://goldenageofgaia.com/2026/08/15/the-creator-writings-the-challenge/ ¿Humanos del futuro? ¿Y si los grises, los pilotos y los ovnis no son de otra estrella, sino de nuestra propia línea temporal? El doctor Michael Masters ha defendido esta teoría desde 2019. Las tendencias evolutivas a largo plazo apuntan en esa dirección: cerebros más grandes, cuerpos más reducidos, bípedos sin pelo que ya hablan nuestro idioma y utilizan tecnología basada en la que estamos desarrollando ahora.https://x.com/overclassifiedx/status/2088083630711357628

¿Y si los grises, los pilotos y los ovnis no son de otra estrella, sino de nuestra propia línea temporal? El doctor ha defendido esta teoría desde 2019. Las tendencias evolutivas a largo plazo apuntan en esa dirección: cerebros más grandes, cuerpos más reducidos, bípedos sin pelo que ya hablan nuestro idioma y utilizan tecnología basada en la que estamos desarrollando ahora.https://x.com/overclassifiedx/status/2088083630711357628 Nube Blanca dijo a Blossom Goodchild que la esencia de cada ser humano es la luz, no la personalidad ni las actividades cotidianas. La identidad física y las preferencias personales constituyen sólo la forma en que se manifiesta durante esta vida. El alma verdadera es luz, un punto de energía presente en todo que se puede experimentar como un estado de pureza sin pensamiento ni confusión.

dijo a que la esencia de cada ser humano es la luz, no la personalidad ni las actividades cotidianas. La identidad física y las preferencias personales constituyen sólo la forma en que se manifiesta durante esta vida. El alma verdadera es luz, un punto de energía presente en todo que se puede experimentar como un estado de pureza sin pensamiento ni confusión. Nube Blanca señaló que cuanto más se regresa a ese estado de luz, tanto más se percibe una diferencia en la vida diaria. Afirmó que el planeta y todos los seres vivos necesitan esa luz y que el conocimiento necesario llega de forma natural cuando se está en paz, alegría y amor derivados de esa comprensión. Añade que nunca se satisfacen las preguntas humanas, porque siempre surge algo más que entender.https://www.youtube.com/watch?v=WkP__OwgwPY

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