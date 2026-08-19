Almerienses y turistas se reúnen para jugar en familia en las ‘Noches de Verano en El Toyo’

Pequeños y mayores compartieron y disfrutaron con los juegos tradicionales, anoche, en un Anfiteatro de la Plaza del Mar a rebosar

Hay juegos que forman parte de la memoria colectiva de las familias. La comba, las carreras de sacos, el trompo, la rayuela o las tabas han reunido, en algún momento o celebración de nuestras vidas, a varias generaciones y, durante hora y media, volvieron a ser ayer los protagonistas. Las ‘Noches de Verano en El Toyo’ recuperaron los juegos tradicionales con una actividad familiar que llenó el Anfiteatro de la Plaza del Mar y que permitió a pequeños y mayores compartir una noche de diversión lejos de las pantallas y los dispositivos electrónicos.

Las caras de felicidad de las madres y padres mientras enseñaban a sus hijos sus habilidades al saltar a la comba, de los pequeños compitiendo en carreras de sacos o descubriendo algunos de los juegos con los que crecieron sus padres y abuelos, fueron la mejor muestra del éxito de una propuesta que convirtió esta plaza en un gran escenario de encuentro y diversión familiar.

La actividad, de carácter gratuito, se enmarca en el programa ‘Noches de Verano en El Toyo’, organizado por el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, que dirige el concejal Joaquín Pérez de la Blanca, y producido por Contraportada y Asiento VIP. La coordinadora es Emilia Álvarez.

Durante aproximadamente una hora y media, tres monitores del equipo de EcoÁgata, especializado en la recuperación y divulgación de juegos y tradiciones populares, guiaron a las familias por un circuito de juegos tradicionales almerienses. La ganga, la rayuela, el trompo, las tabas, y la comba fueron algunas de las propuestas que hicieron disfrutar a participantes de todas las edades. A ellas se sumaron diferentes concursos en familia, que aportaron un componente competitivo y festivo a una noche concebida, sobre todo, para jugar juntos.

En esta ocasión, nadie permaneció sentado en el anfiteatro y desde el primer minuto todos se levantaron y participaron de manera proactiva en las actividades, guiadas por los monitores. La propuesta permitió así que muchos adultos volvieran por un momento a su infancia y que los más pequeños descubrieran juegos que forman parte del patrimonio inmaterial de sus familias. Una experiencia que unió a abuelos, padres e hijos, tanto vecinos como las numerosas familias que veranean en El Toyo, y que contribuyó, al mismo tiempo, a dinamizar El Toyo-Retamar durante la temporada estival.

La noche dejó, en definitiva, una imagen tan sencilla como poderosa: familias enteras jugando juntas, compartiendo risas y recuperando costumbres que durante décadas han pasado de generación en generación. Porque algunos juegos necesitan muy poco para volver a cobrar vida: un espacio abierto, ganas de divertirse y alguien dispuesto a enseñar cómo se jugaba antes. Anoche, en El Toyo, esas tradiciones volvieron a saltar, correr y reír de la mano de las nuevas generaciones y el programa ‘Noches de Verano en El Toyo’.

Teatro de improvisación

Las ‘Noches de Verano en El Toyo’ continuarán el próximo martes, 25 de agosto, a las 22:00 h, con ‘Impro Fresquita’ y, como siempre, entrada libre hasta cubrir el aforo. Se trata de la nueva propuesta veraniega de ‘Impro¿Qué?’, compañía almeriense especializada en teatro de improvisación, donde cada espectáculo es único e irrepetible.

Será un show lleno de anécdotas veraniegas, personajes disparatados y situaciones tan absurdas como divertidas, creadas al instante gracias a las propuestas del público, que se convierte en una parte fundamental del espectáculo.

José Gabriel y Mary Sánchez dan vida a historias completamente improvisadas, demostrando que el mejor guion es el que aún está por inventarse. Humor, frescura y mucha complicidad para disfrutar de una noche donde todo puede pasar… y pasará.

Próximas actuaciones

25 de agosto – ‘Impro Fresquita’. Teatro.

1 de septiembre – Monólogo de Álvaro Vera ‘Alvarito’.

8 de septiembre – Fiesta de Clausura, con el Dj Juan x El Mundo.

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