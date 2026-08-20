El Hospital Universitario Torrecárdenas pone a disposición de pacientes y profesionales una sala de lactancia

Este espacio de privacidad para las madres se ubica en las instalaciones del Materno Infantil Princesa Leonor

El Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha creado una sala de lactancia para dotar de un entorno reservado, tranquilo y acogedor en el que las madres, tanto profesionales del hospital como pacientes, puedan amamantar o extraerse leche con comodidad, seguridad e intimidad. La sala está ubicada en las instalaciones del edificio del Materno Infantil Princesa Leonor,

Este espacio, que nace del compromiso del centro hospitalario con la promoción de la lactancia materna y de la colaboración con la asociación Lactalmeria, cuenta con sillones adaptados para amamantar, un cambiador y un microondas, respondiendo así a todas las necesidades que puedan requerir sus usuarias. La sala ha sido visitada por el equipo directivo del hospital encabezado por su director gerente, Manuel Vida, y la directora de Enfermería, Gádor Ramos, junto a la presidenta de Lactalmeria, Blanca Vicente y otras representantes de la asociación.

La participación activa de Lactalmeria en la puesta en marcha de esta sala refuerza la cooperación entre el ámbito sanitario y el tejido asociativo para acompañar a las madres y a sus familias, escuchar sus necesidades y promover entornos favorables a la lactancia. Además, la creación de este lugar reservado para amamantar supone un paso más en la creación de espacios sanitarios que atienden no solo la dimensión clínica de los cuidados, sino también las necesidades personales, emocionales, laborales y familiares de quienes trabajan en el hospital o acuden a él, formando parte del Plan de Humanización que tiene en marcha el centro. Humanizar la asistencia implica reconocer las necesidades reales de las personas y transformarlas en medidas concretas.

Por otro lado, también esta iniciativa se enmarca en el proceso de implantación de buenas prácticas que desarrolla el Hospital Universitario Torrecárdenas dentro del programa Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados (CCEC®/BPSO®) y, concretamente, en la implantación de la Guía de Buenas Prácticas para el Fomento y Apoyo a la Lactancia Materna.

Buenas prácticas al servicio de las personas

La sala responde a una de las recomendaciones recogidas en esta guía y representa un ejemplo de cómo la evidencia científica puede trasladarse a actuaciones cotidianas, útiles y cercanas. Así, las buenas prácticas se convierten en recursos que mejoran la experiencia de las personas y favorecen una atención más segura, homogénea y humanizada.

El programa CCEC®/BPSO® promueve la implantación, evaluación y mantenimiento de guías de buenas prácticas basadas en la evidencia científica. Su desarrollo permite incorporar recomendaciones contrastadas a la actividad diaria de los centros sanitarios y evaluar sus resultados para avanzar hacia unos cuidados más eficaces y centrados en las personas.

La Guía de Buenas Prácticas para el Fomento y Apoyo a la Lactancia Materna contempla diferentes actuaciones dirigidas a proteger, promover y apoyar la lactancia, así como a mejorar la información, el acompañamiento y los cuidados ofrecidos a las madres y a sus familias.

Con esta sala, el Hospital Universitario Torrecárdenas convierte una recomendación de buenas prácticas en un recurso tangible, cercano y humano. El nuevo espacio refleja el compromiso de profesionales, responsables sanitarios, asociaciones y familias con la humanización de la asistencia, la conciliación y el bienestar de las mujeres.

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