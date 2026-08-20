ERACIS+ realiza el seguimiento a los usuarios participantes en los programas Vícar Verde y Vícar Accesible

Noelia Martín Pintor

El equipo ERACIS+ del Ayuntamiento de Vícar ha mantenido una jornada de trabajo y seguimiento con los técnicos responsables de las iniciativas sociolaborales Vícar Verde y Vícar Accesible, con el objetivo de evaluar la evolución, aprendizaje e integración de las personas participantes que forman parte del programa ERACIS+.

En el marco de este encuentro, cuando se cumplen dos meses desde el inicio del programa, los

profesionales realizaron una visita técnica a las instalaciones municipales donde actualmente se imparte la fase teórica de esta oferta de formación dual, cuya duración total se extenderá a lo largo de un año. Durante el recorrido, se pudo conocer de primera mano junto al equipo docente los avances formativos del alumnado, la planificación del calendario anual y de los módulos que conducen a la obtención de sus respectivos certificados de profesionalidad. Asimismo, la visita sirvió tanto para recoger las impresiones in situ de los propios participantes de ambos programas como para dar a conocer ERACIS+ al resto del alumnado.

Desde el equipo ERACIS+ se ha querido poner en valor la estrecha alianza y el trabajo en red desplegado desde las fases previas al inicio de este proyecto anual. En este sentido, han resaltado la sincronización mantenida tanto con los coordinadores de Vícar Verde y Vícar Accesible como con la entidad social NOESSO, clave en el proceso de activación de casillas de empleo, así como la interlocución directa con el propio SAE para canalizar y solventar algunas dificultades durante el proceso.

Esta colaboración entre instituciones representa una oportunidad clave para el futuro laboral de los jóvenes de Vícar. A través de este itinerario de formación dual de un año, los participantes obtendrán certificados de profesionalidad ajustados a las necesidades reales del mercado de trabajo, fortaleciendo sus competencias clave y facilitando su camino hacia una mejora de la autonomía personal y la consecución de un empleo de larga duración.

Esta acción promovida por el equipo ERACIS+ Vícar se enmarca dentro del Plan Local de

Inclusión Social creado por el Ayuntamiento de Vícar para su participación en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERACIS+, que está cofinanciada por la

Unión Europea y la Junta de Andalucía. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico daflores@vicar.es.

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