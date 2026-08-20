Obras en autovía A-92 desde las 13:00h del día 21 de agosto hasta las 13:00h del día 4 de septiembre (T. Municipal Viator)

GabinetedePrensa agosto 20, 2026 0
Autovia A 7 Viator

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se va a continuar con las actuaciones contra el ruido, salvo causas de fuerza mayor,

A-92.- PPKK 390+000 a 392+300 (T. Municipal Viator) en sentido creciente de la circulación se producirá al corte del carril derecho cerrado.

 Los trabajos se desarrollarán desde las 13:00h del día 21 de agosto hasta las 13:00h del día 4 de septiembre.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

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