La alcaldesa supervisa el Recinto Ferial y comprueba los últimos montajes a las puertas de la Feria en Honor de la Virgen del Mar

María del Mar Vázquez invita a almerienses y visitantes al pregón de Feria que ofrecerá el promotor cultural Diego Ferrón y al posterior encendido extraordinario de la nueva portada, inspirada en la Casa de las Mariposas

Ya está todo prácticamente listo para que almerienses y visitantes puedan disfrutar, un año más, de la Feria y Fiestas de Almería en honor a la Virgen del Mar, patrona de la ciudad, que darán comienzo mañana y se extenderán durante nueve días hasta el sábado 29 de agosto. Así lo ha podido comprobar la alcaldesa, María del Mar Vázquez, en la visita que ha realizado este jueves al Recinto Ferial acompañada por la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera.

“Estamos en la cuenta atrás y hemos querido venir a comprobar cómo ha quedado la nueva portada, que ya está montada y que ha generado mucha expectación, especialmente una vez que se produzca el encendido extraordinario mañana tras el pregón”, que, recordamos, comenzará a las 21.00 horas y lo ofrecerá el promotor cultural Diego Ferrón,ha dicho la alcaldesa, quien ha recordado que este año está inspirada en uno de los edificios más emblemáticos de la capital como es la Casa de las Mariposas.

Ubicada en un nuevo lugar, en la entrada frente a calle Acebo, cuenta con unas dimensiones de 22,5 metros de altura, 27 metros de anchura y 3,6 metros de profundidad. La nueva portada incorpora más de 150.000 puntos de luz LED.

Durante el recorrido por el Recinto Ferial, la alcaldesa ha comprobado cómo se está ultimando el montaje de las atracciones y de las 21 casetas juveniles y tradicionales que darán vida al recinto tanto al mediodía como durante la noche.

“Estoy segura de que vamos a vivir una gran feria, que va a ser más inclusiva y segura que nunca gracias a las novedades que hemos ido incorporando como el acceso gratuito a las atracciones para acompañantes mayores de 18 años de personas con discapacidad y que tengan acceso preferente (sin colas) a las atracciones tanto las personas con discapacidad y como sus acompañantes o la mejora del puesto de mando avanzado y la presencia de más unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, ha añadido Vázquez.

Por último, la alcaldesa ha deseado a los almerienses “que disfruten de su mejor Feria, de la Feria que quieran, de la cultura, del deporte, de la Feria del Mediodía, de la Feria de la Noche, de los cacharricos, de la gastronomía y de todo lo que ofrece las fiestas patronales de Almería ciudad, una feria que va a ser divertidísima, muy inclusiva y sobre todo segura”.

Distribución del Recinto Ferial

El Recinto Ferial contará con la siguiente disposición de espacios:

• Casetas tradicionales: 6 (una más que el año pasado) + Municipal

• Casetas juveniles: 14

• Atracciones para adultos: 23

• Atracciones de espectáculos: 11

• Atracciones infantiles: 29

• Puestos de restauración: 26

• Puestos de habilidad: 32

• Puestos de repostería: 34

• Puestos tradicionales: 1

• Venta ambulante: 19

• Churrerías: 4

• Vinos:

La Feria del Mediodía en el centro de la ciudad se disfrutará además con la ubicación finalmente de siete ambigús distribuidos en cinco espacios como son Plaza Virgen del Mar, Plaza Flores, Plaza Tomatito, Plaza Pablo Cazard y Mirador de la Rambla.

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