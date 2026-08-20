Miski Liu Suria

HazLo mejor de arrebatarle el control a un poder en la sombra es lo que se puede hacer desde la misma sombra donde solía esconderse.

Mapa del futuro

Hoja de ruta

Plan estratégico

Nuevo comienzo

Periodo de ignición

Reinicio estructural

Avance de compresión

Línea de tiempo dorada

Infiltración cósmica secreta

Superposición de la realidad

Conversión del infierno al cielo

Enorme reacción de la oscuridad

Ascenso hacia un futuro luminoso

Camino dorado hacia un nuevo mundo

Cancelación de líneas de tiempo negativas

A la mayoría de la gente le costará adaptarse

Un mapa del futuro describe una representación gráfica, un plan o una guía de posibles escenarios, trayectorias o estrategias hacia el porvenir. Se usa para hablar de una visión estructurada de lo que puede ocurrir o de cómo orientarse hacia determinados objetivos. No es un mapa geográfico literal, sino una forma de visualizar, prever y organizar el camino hacia el futuro con el fin de prepararnos.

El famoso contactado Cobra ha trazado su lista de deseos para el evento con el fin de recibir la señal y la energía del porvenir que nos guíe hacia el momento óptimo. “Influiré en millones de amigos y estaré totalmente preparado para la ascensión. Decretaré que sea barrida la oscuridad al basurero. Espero que se cumplan todos los deseos y que todos sientan el amor divino y puedan vivirlo cada día. Tendré abundancia en recursos financieros y la Tierra será un lugar bello.”

A su juicio, en el próximo semestre habrá guerras entre naciones, se volverán inestables los bancos y mucha gente empezará a cultivar su propia tierra con el fin de prepararse para la supervivencia. La red energética submarina se extenderá por todo el mundo, completando así una red mundial. La energía generada permitirá que lleguen a la tierra muchos seres benévolos que influirán positivamente en las organizaciones gubernamentales.

INTERVENCIÓN

Explica que estamos presenciando una infiltración cósmica secreta y positiva. Los humanos de la superficie no pueden detectarla, pero ciertas personas de sociedades secretas tienen información detallada. Esto está ocurriendo en todo el planeta, a gran escala, y se está acelerando. Están implicadas muchas razas, y están cobrando protagonismo; además, hay numerosas naves de reserva desplegadas en el sistema solar y también en la cara oculta de la Luna. Este impulso hacia la superficie es un acto de revelación.

Los visitantes de las estrellas positivos neutralizarán todas las fuerzas oscuras para asegurar la situación y podrán confiscar los activos de las entidades negativas para transformar el sistema financiero en otro sistema positivo. Por ello, desaparecerá toda la oscuridad, y los visitantes benévolos podrán acceder al gobierno y a las instituciones financieras y recibir la orden de distribuir la riqueza de inmediato. De este modo, la gente comenzará a ver a su familia espiritual.

Mejorará la condición de los seres humanos, dado que han desaparecido todas las facciones ofidias no físicas. Como la oscuridad ya no puede controlar el sistema financiero, desaparece para siempre la esclavitud financiera. Se disparará el precio del oro y de la plata, lo que significa que los inicuos no podrán controlar el sistema monetario. Más gente exigirá reformas y la detención de los malos actores.

FECHAS

Cobra espera que el evento ocurra dentro de los próximos seis meses. Seremos iniciados en el rayo del nuevo paraíso, y cuando se fusione con la conciencia humana, desencadenará un despertar masivo de la conciencia. A su juicio, la fecha clave para este acontecimiento podría ser el viernes 13 de noviembre.

También prevé que tres meses después del 11 de noviembre, habría un periodo de seis meses, en el próximo año nuevo lunar, para que las fuerzas de la luz construyan una red subterránea y bases aliadas, de modo que en estos seis meses esté lista la infraestructura y las operaciones. Por lo tanto, prevé que podría ocurrir el evento en el próximo año nuevo lunar, que las bolsas de valores estarán cerradas, y que la energía de la diosa estará más madura en los próximos seis meses. El próximo año nuevo lunar será el 6 de febrero de 2027. Después del caballo de fuego vendrá el año de la cabra de fuego. Por lo tanto 2027 será un año loco como una cabra, en el buen sentido de la palabra.

Desde ahora hasta 2032, tendremos seis años muy intensos, con un gran salto en la conciencia. Éste es el periodo de ignición, el periodo de activación, y durante ese lapso sucederán muchas cosas. Lo que sucederá exactamente es información clasificada, según Cobra. Después de 2032, podrían suponer un riesgo las bolas de fuego de las Táuridas, también conocidas como bolas de fuego de Halloween.

ACTIVACIÓN

En el momento del evento, se activarán todas las líneas telúricas del dragón y del fénix. Cobra ve el regreso de la diosa y una gran recompensa a todos los misioneros de la luz que han sufrido. El cielo estará despejado, sin productos químicos artificiales, y será un día excelente.

En su opinión, ha regresado la energía de la diosa. Es la energía del océano que equilibra la locura de la humanidad. La mayor intensidad se encuentra en el Océano Pacífico; por eso se construyen allí las bases más grandes bajo el agua. La diosa del océano, Moana, estará muy activa durante el resto del año y también en el futuro. Es la energía del amor cósmico.

Otro aspecto es la energía de la diosa Isis, quien junto con otras fuerzas de luz, trabaja en ciertos proyectos clasificados que implican a la humanidad, y ha terminado la opresión de los últimos 26.000 años. Su victoria es imparable. Así que las cosas están mejorando mucho más de lo previsto.

Está quedando al descubierto todo aquello que se reprime en la sociedad, especialmente en la geopolítica, en las estructuras gubernamentales y en todos los gobiernos del planeta, porque lo activa la clave de la nueva tierra, y lo expone la energía del nuevo cielo. A medida que se comunican entre sí las claves del nuevo cielo y la nueva tierra, aprenden la una de la otra.

La energía unificada de ambas claves son el nuevo paraíso que unifica la antigua y la nueva tierra en una sola. Hubo un tiempo en que ambas claves estaban ancladas en Lemuria, pero llegaron de Orión las fuerzas oscuras hace 900.000 años. Antes de eso, no había oscuridad en la Tierra, sólo amor y luz, estaban anclados muchos ángeles y la humanidad vivía bajo la guía de las fuerzas de la luz. La huella del paraíso lemuriano aún está presente en el Océano Pacífico; por eso se ancla la energía del nuevo paraíso en el Pacífico de modo más eficaz. Esta clave del nuevo paraíso transforma y combina las energías de ambas claves.

Vivimos en el mundo más oscuro del universo. Ciertas zonas de este planeta son un verdadero infierno, pero todo tiene su origen en el plano no físico; todo es primero una idea, antes de manifestarse. Para que se convierta esto en un paraíso, tiene que ser una idea arraigada en la gente. Una parte de manifestar el paraíso es desmontar el infierno; tiene que desaparecer la guerra, y también tiene que desaparecer el infierno.

La red ofidia estaba para manifestar la guerra, la pobreza y el sufrimiento, y la usaban para la posesión diabólica. Con esta red eliminada, las fuerzas oscuras ya no pueden manifestar eventos negativos en el plano espiritual, pero sí en el plano físico.

TECHO ARTIFICIAL

Quienes trabajaban con la línea de tiempo dorada se dieron cuenta de que había un techo artificial que no se puede traspasar, porque esta red lo había creado. Al desaparecer esta red, también desaparece ese bloqueo. Esa red era una matrix de energía oscura que mantenía la situación negativa del planeta; ahora ha desaparecido esa matrix negativa y ha comenzado un nuevo proceso llamado superposición de la realidad.

Se trata de una superposición de la matrix positiva que se está anclando en los planos astral y etérico, una tecnología positiva de las fuerzas de la luz en los planos astral y etérico, que contiene nuevos códigos especiales para una nueva realidad positiva, con islas de luz, camas médicas y muchas técnicas positivas, y con la tecnología necesaria para que se manifieste la era dorada.

Esta superposición de realidad es una forma avanzada de apilamiento de realidades. Esta estructura energética en los planos astral y etérico manifestará una realidad positiva para todos. Por supuesto, llevará tiempo, y hay mucha gente que está perdida en el plano físico. Pero eres diferente si practicas y manifiestas la línea de tiempo dorada.

AVANCE DE COMPRENSIÓN

La luz que viene de arriba ancla la llave del nuevo cielo. La luz que viene de abajo, al llegar a la superficie, ancla la llave de la nueva tierra. Cuando se encuentran en la superficie la energía de ambas llaves, se crea una nueva energía llamada el nuevo paraíso. Esta es la energía del avance de compresión.

El proceso real del avance de la compresión comenzó el 24 de mayo, cuando se encontraron ambas luces por primera vez en la historia de la humanidad. Éste fue el primer punto del avance de la compresión, y este proceso es irreversible. Al principio es lento, pero se acelerará y desencadenará un proceso intenso de purificación de toda la energía que no se ha limpiado. Estos son los dos aspectos: una enorme luz que llega y una enorme reacción de la oscuridad.

Anclar la clave del nuevo paraíso significa anclar el nuevo paraíso en la humanidad. La clave del nuevo paraíso es el anclaje del duodécimo rayo cósmico, el rayo de positividad absoluta, del paraíso cósmico y del amor, de la experiencia y la realidad absolutamente positivas. La nueva tierra estará libre de pecado, maldad, enfermedad, sufrimiento y muerte. Será la tierra tal como Dios la concibió originalmente, antes de la maldición del pecado. Será el Edén restaurado.

https://www.gotquestions.org/new-heavens-earth.html

https://www.thegospelcoalition.org/essay/new-heaven-new-earth

NUEVA REALIDAD

En 1996 sólo teníamos una opción. Ahora tenemos dos: la luz y la oscuridad. Así que ahora estamos en transición de la vieja a la nueva realidad. Esta superposición o solapamiento de energías creará la nueva realidad. Aquellos que puedan conectar con esta nueva energía y la línea de tiempo dorada comenzarán a conectar con esta energía en el campo cuántico. Cuando sea lo suficientemente fuerte esta energía, comenzará a influir en el plano físico. Esto es inevitable, ya que se ha ido la oscuridad.

Así es como está ocurriendo la conversión del infierno al cielo. El Absoluto está usando nuestra conciencia para convertir todas las energías negativas en este planeta. Siguen siendo posibles los resultados positivos, y se están borrando los resultados negativos.

Las fuerzas de la luz están utilizando esta superposición de la realidad para comenzar a transmutar todas las líneas temporales potenciales y para neutralizarlas. Así que ésta es una situación compleja, porque en el pasado hemos tenido muchas razas aquí y muchos grupos con diferentes intereses, cada uno con su propia agenda, lo que creó un caos.

Estamos empezando a desenredar el lío, una parte aquí, otra allá, lo que eliminará la oscuridad. Sin embargo, antes de que ocurra esto, aún se pueden presentar resultados negativos. Por lo tanto, nos encontramos en un periodo intenso de cancelación de líneas de tiempo negativas. Antes de eso, es imposible eliminarlas a todas, pero la mayoría ya se han eliminado. Esto genera la intensa energía que estamos experimentando.

Quienes estén conectados con su ser superior tendrán una experiencia más equilibrada y menos intensa; la mayoría experimentará una calma relativa seguida de intensidad. A la mayoría de la gente le costará adaptarse, ya que estará muy estresada. Algunos misioneros de la luz también estarán estresados, porque a lo largo de miles de años pueden haber olvidado algunas cosas y ahora están empezando a recordarlas y a tomar conciencia. Así que esto es intenso para todos.

Cuando alcancemos cierto punto, la situación se irá volviendo cada vez más favorable. Pero los cambios reales se producirán como un salto cuántico, no de forma lineal, por lo que persistirán ciertas situaciones adversas hasta que se produzca un avance decisivo. Los cambios ocurrirán repentinamente, de forma no lineal, y eso no se puede controlar del todo.

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OPERACIÓN

Según Ismael Pérez, a Alianza Galáctica, a través del Comando Júpiter, autorizó la operación Bloqueo del Desierto (Desert Lockdown) una contramedida de la coalición que despliega sistemas de energía dirigida para neutralizar el complejo subterráneo de cuarenta niveles bajo el Área-51, en Nevada, en respuesta al ataque de una facción de la Flota Oscura contra el Mando Operativo Lunar el 26 de julio, que destruyó la mitad de los activos de la Fuerza Espacial ubicados en la Luna.

Según el informe, la Flota Oscura penetró el perímetro lunar mediante tecnología de desplazamiento temporal, lo que permitió materializar naves de forma inesperada y abrir fuego antes de que se pudieran reorganizar las fuerzas defensivas. Se evacuaron los supervivientes de la Fuerza Espacial a través de un portal hacia una instalación subterránea en Alabama.

La operación se centró en la destrucción de centros de mando, corredores de transporte, laboratorios, sistemas de energía e instalaciones de nivel profundo ocupadas por remanentes de la camarilla y facciones ofidias. Al mismo tiempo, se sellaron rutas de escape estratégicas en el desierto de Nevada, lo que explica los incendios registrados en sectores cercanos a Reno y a la zona restringida del Área-51, como consecuencia del uso de armas de energía dirigida y no incendios forestales convencionales.

El ataque lunar se clasificó como una de las brechas de seguridad más graves en la campaña de liberación actual. Analistas de la Alianza Galáctica lo interpretaron como evidencia de un intento de ofensiva coordinada a través de múltiples realidades terrestres por redes supervivientes de la Flota Oscura y de la camarilla. Se autorizó la operación Bloqueo del Desierto para impedir que esas redes reactivaran instalaciones subterráneas tras la corrección de líneas temporales ejecutada semanas antes.

El complejo del Área-51 se extendía a varios kilómetros de profundidad e incluía cámaras de almacenamiento, sectores de habitación y laboratorios utilizados previamente por la Flota Oscura y grupos hostiles. La acción busca completar el desmontaje de la infraestructura subterránea restante vinculada a estas facciones.

Según la Alianza Galáctica, se están desplegando sistemas avanzados de energía dirigida para derrumbar centros de mando subterráneos, corredores de transporte, laboratorios, sistemas de energía e instalaciones subterráneas profundas. Mientras tanto, se sellan las rutas de escape estratégicas a través del desierto de Nevada para impedir que evacue la red subterránea el personal hostil superviviente.

Enlace al vídeo en español:

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