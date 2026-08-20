La UE moviliza ayuda de protección civil para Colombia, devastada por el terremoto

GabinetedePrensa agosto 20, 2026 0
Incendio en Los Gallardos hacia Bedar- Foto CRISTINA GALLARDO

La Unión Europea sigue movilizando ayuda para Colombia tras el devastador terremoto de magnitud 7,4. Suecia ha ofrecido 150 tiendas de campaña y 360 mantas, Alemania envía 3 000 juegos de utensilios de cocina y 2 500 filtros de agua, mientras que Luxemburgo ha proporcionado 79 tiendas de campaña a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE.

La Comisión también ha desplegado un coordinador de respuesta rápida en Colombia para apoyar la coordinación del Mecanismo de Protección Civil de la UE y la ayuda humanitaria sobre el terreno.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado: «El corazón de Europa está con el pueblo de Colombia tras el devastador terremoto. En momentos de tragedia, la solidaridad significa acción. Estamos enviando tiendas de campaña, filtros de agua, alimentos y otros suministros esenciales para apoyar a las comunidades necesitadas. Seguiremos con el pueblo colombiano durante esta emergencia y en la recuperación que tiene ante sí».

La ayuda de protección civil complementa los 2,1 millones de euros de financiación humanitaria de emergencia anunciados por la Comisión Europea el 12 de agosto. Los socios humanitarios de la UE prestan asistencia en lo que a atención sanitaria, agua, saneamiento e higiene se refiere, y facilitan refugio, alimentos, protección y ayuda en efectivo a las comunidades afectadas.

La ayuda de la UE se movilizó desde las primeras horas tras el terremoto. La Comisión activó el servicio de cartografía por satélite de Copernicus para apoyar las operaciones de salvamento y proporcionar evaluaciones iniciales de los daños. La Cruz Roja alemana, socio humanitario de la UE, también reasignó inmediatamente 100 000 euros de un proyecto financiado por la UE para atender las necesidades inmediatas de 2 500 familias afectadas en Chocó y Valle del Cauca.

Puede obtenerse más información a este respecto en el comunicado de prensa correspondiente.

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