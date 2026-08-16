Miski Liu Suria

Está fallando el viejo sistema digital y las señales del apagón sugieren un reinicio.

Señales de un Apagón

Fallos y retrasos

Reinicio de la red

Situación explosiva

Preparación y calma

Mundo en transición

Fase de recuperación

Esto no ha terminado

Signos de inestabilidad

Fragilidad del viejo sistema

Es hora de liberar al ‘kraken’

Del caos digital a un futuro seguro

Se están produciendo señales de inestabilidad en el viejo sistema digital que indican la posibilidad de un apagón antes de que aparezca el nuevo sistema, según Guardian Daniel, debido a fallos, retrasos y restricciones crecientes, que se manifiestan en la actualidad a escala mundial, ya que está sobrecargada la frágil estructura actual y no puede sostener la transición hacia una arquitectura más segura.

Estas son las señales antes del apagón. Antes de apagarse un sistema, avisa a través de fallos pequeños, retrasos extraños, cortes de suministro, accesos rotos, restricciones insólitas, plataformas inestables, pagos demorados, cierre de cuentas, servicios desconectados e información difícil de creer.

Se siente frágil el sistema en el que se confió. La vieja internet se vuelve inestable, se resquebraja y se sacude. Caen los servicios, se congelan las aplicaciones bancarias, fallan las plataformas de comunicación, desaparecen las páginas web, deja de funcionar el nombre de usuario, no se mueven las transacciones y no se envían los mensajes.

Muchos lo llaman asuntos técnicos o casualidad, y muchos dicen que no es nada, pero los que saben observar comprenden que esa inestabilidad repetida no es sólo ruido. Es un signo de que se está acumulando presión dentro de la estructura.

Los viejos raíles digitales están sobrecargados, expuestos, atacados, parcheados, manipulados, apretados y estirados más allá de lo que lo que fueron diseñados para aguantar. El fundamento es demasiado débil para el mundo que viene. Ésta es la razón por la que importa la preparación.

PROTECCIÓN

Si se oscurece la señal, la gente debe permanecer en calma. El pánico ayuda al viejo sistema. La confusión ayuda a los guardianes. El miedo hace a la gente fácil de controlar. La disciplina es protección, la conciencia es protección, y permanecer conectado a las fuentes oficiales es protección.

Cuando aparezcan las señales, no corran con ruido, no crean en cada captura de pantalla, no confíen en cada mensaje reenviado y no sigan a cuentas de pánico. No den a nadie las claves privadas, el acceso a billeteras, las claves, las contraseñas, o los documentos personales a cualquiera que afirme que puede ayudar durante la confusión.

Los estafadores se mueven más rápido cuando la gente está asustada. Es posible que la primera señal del apagón no sea la oscuridad, sino la confusión en las noticias o en el sistema financiero. Confusión a través de las plataformas, confusión en las aplicaciones de mensajería. Confusión sobre el acceso, la identidad y los pagos. Ésta es la razón por la cual se debe comprender la diferencia entre un fallo y una transición. Un fallo deja a la gente abandonada. Una transición requiere disciplina antes de que se vuelva visible la nueva estructura.

DEBILIDAD

Se está resquebrajando el viejo internet porque nunca se construyó para proteger a la gente al nivel que se requiere ahora. Se construyó sobre contraseñas, puertas centralizadas, identidad débil, datos expuestos, confianza frágil, y un sistema que se podía controlar desde arriba. Ese fundamento no puede llevar a la nueva era.

Una nueva estructura digital requiere protección más fuerte, seguridad cuántica, identidad verificada, comunicación limpia, acceso financiero protegido, movimiento del valor más seguro, menor dependencia de plataformas rotas, y menor exposición al engaño, al robo, a la censura y a la manipulación silenciosa.

AVISO

Ésta es la razón por la que importan las señales antes del apagón. Ellas no son el final del camino. Ellas son el aviso antes de que cambie el camino. Estas señales recuerdan a la gente que está alcanzando su límite el viejo sistema y que lo que viene a continuación debe ser más fuerte, más seguro, más limpio y construido para el pueblo, no para el control.

Si se vuelve inestable la señal, recuerde permanecer en calma, preparado, paciente y conectado a fuentes oficiales. Proteja sus cuentas, proteja a su familia y verifique antes de actuar. No difunda el pánico y no dé poder al miedo. Las voces más fuertes durante una confusión no son siempre las más fiables.

Si viene el apagón, no es la victoria de la oscuridad. Es la exposición final de un sistema que no pudo esconder su debilidad. Están apareciendo los signos, se está debilitando la señal vieja y cuando se vuelva silencioso el mundo, los que permanezcan en calma comprenderán que el silencio nunca fue el final. Fue el momento antes de la nueva conexión.

ECLIPSE

Tras el eclipse solar, entró en erupción el monte Kilauea en Hawái, y el Etna en Sicilia. Según el doctor Schavi, los volcanes y terremotos se producen con frecuencia debido a la atracción gravitatoria del Sol sobre el núcleo de las placas tectónicas, lo que suele provocar fuertes sismos, y a la atracción gravitatoria de la Luna sobre los mares y océanos, donde se encuentran muchos volcanes que no son fácilmente visibles desde la superficie.

“Esto no ha terminado”.- Alexander Quinn afirma que el eclipse solar del 12 de agosto no constituyó el desenlace de los cambios energéticos, sino el disparador de un proceso cuyas consecuencias continúan desplegándose en los días y semanas posteriores. Compara el eclipse con una piedra lanzada a un lago en calma: el impacto es breve, pero se propagan las ondas y alcanzan zonas lejanas. La piedra ya tocó el agua. Ahora observamos las ondas.

En la Tierra actual el pensamiento no se manifiesta de modo inmediato de forma colectiva. El fenómeno no suele crear problemas nuevos, sino que ilumina o intensifica fracturas, insatisfacciones o verdades ya presentes bajo la superficie. Desde fuera, pueden parecer repentinos estos movimientos, aunque la conciencia los habría gestado durante meses.

En las primeras jornadas posteriores al eclipse, algunas personas pueden experimentar cansancio, aplanamiento emocional, niebla mental, sueños insólitos o necesidad de soledad. Observen que se ha vuelto más difícil de tolerar o de fingir, qué conversaciones emergen de forma inesperada y qué asuntos regresan a la conciencia tras periodos de silencio.

Alexander Quinn califica de ‘desencadenante’ la energía de los eclipses. Se podría acumular el efecto del eclipse reciente y el próximo, forzando cambios permanentes y decisivos en el pensamiento y en el comportamiento para el beneficio de todos durante un periodo de seis meses. Lo que queda de este año y los primeros meses de 2027 es un momento para ir con calma y no tomar decisiones drásticas. En los próximos meses se producirán muchos cambios mundiales en los ámbitos político, social, educativo, empresarial, institucional, militar y filosófico.

NOTICIAS DEL RESETEO

“Sigo las señales y comparto lo que pasa por alto la mayoría de la gente. Un solo movimiento podría cambiarlo todo.” Axios4B .

. Las estafas financieras impulsadas por inteligencia artificial erosionan la confianza y difunden confusión, según MarkZ .https://dinarchronicles.com/2026/08/15/coffee-with-markz-and-mr-cottrell-intel-stream-highlights-8-14-26/

.https://dinarchronicles.com/2026/08/15/coffee-with-markz-and-mr-cottrell-intel-stream-highlights-8-14-26/ Alguien ha dicho que no está pasando nada. Las pruebas recientes muestran movimientos significativos en los sectores político, financiero y militar, lo que contradice las afirmaciones de estancamiento e indica un posible cambio en la dinámica.https://operationdisclosureofficial.com/2026/08/15/reset-intelligence-90-days-that-answered-nothing-is-happening/

ANUNCIO OFICIAL

Según Garrison Vance , el presidente Trump afirma que es posible una emergencia de seguridad nacional para las elecciones de mitad de mandato: «Cosas más extrañas han sucedido».https://eraoflight.com/2026/08/15/trump-says-national-security-emergency-for-midterm-elections-possible-stranger-things-have-happened/

, el presidente afirma que es posible una emergencia de seguridad nacional para las elecciones de mitad de mandato: «Cosas más extrañas han sucedido».https://eraoflight.com/2026/08/15/trump-says-national-security-emergency-for-midterm-elections-possible-stranger-things-have-happened/ El jueves 13 de agosto, el presidente Trump presentó al mundo el QFS. “El mundo está entrando en una nueva era de innovación financiera. Uno de estos avances es el sistema financiero cuántico, que es más seguro, transparente y equitativo para todos.” El día anterior, el presidente firmó una Orden Ejecutiva que declaró un confinamiento que podía comenzar pronto, aunque es difícil definir la palabra ‘pronto’.https://x.com/SmolfSmolf7/status/2088221235880898842?s=20

presentó al mundo el QFS. “El mundo está entrando en una nueva era de innovación financiera. Uno de estos avances es el sistema financiero cuántico, que es más seguro, transparente y equitativo para todos.” El día anterior, el presidente firmó una Orden Ejecutiva que declaró un confinamiento que podía comenzar pronto, aunque es difícil definir la palabra ‘pronto’.https://x.com/SmolfSmolf7/status/2088221235880898842?s=20 “Situación explosiva” según Prolotario.- La revaluación podría generar caos, fraude y confusión debido a la falta de claridad en la documentación de la propiedad. Cuando se produzca la revaluación, podemos esperar incredulidad, euforia y pánico. La euforia es evidente. El pánico es lo que no prevé la gente. Prepárense para la confusión y el fraude.https://x.com/Prolotario1/status/2088365514007752812

ECONOMÍA

Más allá de los titulares diarios del mercado, dos acontecimientos se están volviendo cada vez más difíciles de ignorar: está aumentando el costo de financiar las principales economías, mientras que los miembros de los BRICS están trabajando para construir una infraestructura de pagos que podría brindar al comercio más alternativas que los canales tradicionales.

Ambos acontecimientos forman parte de una misma historia más amplia: los gobiernos se enfrentan a mayores costes de financiación de la deuda al mismo tiempo que las principales economías emergentes desarrollan canales alternativos para el comercio y la liquidación de transacciones. El mundo avanza hacia un sistema financiero en el que operen simultáneamente múltiples monedas, redes de pago y activos de reserva.

“Es hora de liberar al kraken”.- El Informe X-22 analiza una estrategia para desmontar el poder establecido mediante la reestructuración del sistema financiero y la denuncia de la corrupción. Un esfuerzo coordinado para desmontar la estructura de poder arraigada. Por un lado, vemos el desmontaje de un sistema financiero tradicional en favor de una economía descentralizada, basada en la manufactura, impulsada por la reducción de costos energéticos y la integración de las criptomonedas. Por otro lado, observamos un panorama político donde se está sustituyendo la narrativa de la vieja guardia por demandas de transparencia.

NOTICIAS

El terremoto de Granada sacudió Andalucía y se sintió en otras cuatro regiones.https://efe.com/andalucia/2026-08-15/terremoto-alhendin-granada/

sacudió y se sintió en otras cuatro regiones.https://efe.com/andalucia/2026-08-15/terremoto-alhendin-granada/ España y Marruecos despliegan más de 4.600 agentes ante el riesgo de una nueva entrada masiva en Ceuta .https://es.euronews.com/my-europe/2026/08/14/ceuta-blinda-su-frontera-ante-el-riesgo-de-una-nueva-entrada-masiva-este-sabado

y despliegan más de 4.600 agentes ante el riesgo de una nueva entrada masiva en .https://es.euronews.com/my-europe/2026/08/14/ceuta-blinda-su-frontera-ante-el-riesgo-de-una-nueva-entrada-masiva-este-sabado La Policía marroquí cargó contra decenas de inmigrantes que pretendían cruzar a Ceuta .https://efe.com/espana/2026-08-15/ceuta-marruecos-migrantes/

cargó contra decenas de inmigrantes que pretendían cruzar a .https://efe.com/espana/2026-08-15/ceuta-marruecos-migrantes/ Marruecos detuvo a casi trescientas personas por intentar cruzar a Ceuta.https://www.europapress.es/internacional/noticia-marruecos-detiene-mas-110-personas-mayoria-subsaharianos-intentar-cruzar-forma-irregular-ceuta-20260815151110.html

Enlace al vídeo en español:

Relacionado