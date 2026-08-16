La FAPE exige a Marruecos que permita a EFE y a TVE seguir informando desde Castillejos

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) condena la expulsión de los medios públicos españoles, que considera un ataque a la libertad de información

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), condena la expulsión de los equipos de EFE y TVE que permanecían en la localidad de Castillejos para informar sobre los movimientos de inmigrantes que intentaban pasar a España, y considera que la decisión del Gobierno marroquí supone un ataque a la libertad de información, reconocida como derecho en el artículo 19 de la Declaración Universal de derechos humanos.

La FAPE manifiesta su apoyo a la labor de estos medios de comunicación desplazados a Marruecos para informar de la crisis que se vive en Ceuta después de que decenas de miles de inmigrantes procedentes de Marruecos llegaran a la ciudad autónoma, y anima a estos periodistas y a los demás medios de comunicación a seguir haciendo que la sociedad española y la internacional conozca lo que está ocurriendo.

Según las denuncias de EFE y RTVE, los periodistas expulsados estaban cubriendo los incidentes que se registraban en la localidad marroquí de Castillejos, en la frontera con España, cuando las fuerzas de seguridad marroquíes intentaban que no se produjera una nueva avalancha.

La FAPE comparte, por ello, al igual que la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), las denuncias formuladas por los directivos de RTVE y la Agencia EFE de lo que supone un claro atentado contra el libre ejercicio de la profesión periodística.

La Federación asume el comunicado de la APM en el que insta “al Gobierno español a que exprese de una manera clara, ante las autoridades marroquíes su malestar con lo sucedido y a que les reclame un firme compromiso de que ese comportamiento no se repetirá con ningún medio de comunicación”.

La FAPE es la primera asociación profesional de periodistas de España con 49 asociaciones federadas y 16 vinculadas que en conjunto representan a más de 17.000 asociados. Adscrita a la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

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