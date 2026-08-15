Registrado un terremoto de 3.7 grados en la provincia de Almería

Un terremoto de 3,6 grados de magnitud y epicentro en Alhendín (Granada) se ha detectado este viernes, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN), organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La tarde de este jueves se sintió otro temblor de tierra en Zurgena (Almería) de 3.7 grados. A este seísmo le han seguido una docena de réplicas en el Levante almeriense.

El temblor se ha registrado a las 18.43 horas a 10 kilómetros de profundidad y ha sido sentido por la población.

Fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía han explicado a EFE que el terremoto ha provocado llamadas de vecinos de Granada capital y municipios del área metropolitana como Ogíjares, La Zubia y Armilla.

La serie sísmica se prolongó durante la noche y la mañana de este viernes, con movimientos de entre 1,5 y 2,8 de magnitud, sin que se haya informado de daños personales o materiales.

De acuerdo con los registros del IGN, las réplicas se produjeron entre las 20.54 horas del jueves y las 5.25 horas de este viernes, con profundidades comprendidas entre uno y once kilómetros. Siete de estos movimientos tuvieron su epicentro al oeste o noroeste de Cuevas del Almanzora, dos al sureste de Zurgena, dos en el entorno de Antas y uno al suroeste de Huércal-Overa.

La réplica de mayor magnitud alcanzó los 2,8 grados y se registró a las 21.56 horas de ayer jueves al oeste de Cuevas del Almanzora. El último movimiento contabilizado hasta el momento se produjo a las 7.25 horas de este viernes al norte de Antas, con una magnitud de 2,3.

El terremoto principal de ayer jueves alcanzó una intensidad máxima III-IV, lo que permitió que fuera percibido en numerosos municipios del Levante almeriense. Según los datos recopilados por el IGN, únicamente dos de las doce réplicas posteriores habrían sido sentidas por la población.

Además de esta secuencia sísmica, el organismo registró durante la noche un terremoto de magnitud 1,7 en el entorno de Tabernas, sin relación aparente con la serie de movimientos detectada en la comarca del Almanzora.

Relacionado