La Policía Nacional detiene en El Ejido a un hombre que causaba importantes destrozos en varios vehículos mientras se grababa en vídeo

GabinetedePrensa agosto 17, 2026 0
Policia Nacional El Ejido

Un ciudadano presenció los hechos desde su domicilio y alertó inmediatamente a la Sala 091, permitiendo que varias patrullas localizaran al presunto autor cuando acababa de abandonar el lugar

Las imágenes de los sucedido fueron difundidas posteriormente por los acompañantes del arrestado en redes sociales, donde alcanzaron cierta repercusión

Cinco vehículos presentan daños relacionados con los hechos; tres de sus propietarios han formalizado ya denuncia y continúan las gestiones para localizar a los otros dos perjudicados

La Policía Nacional ha detenido en El Ejido a un hombre de 33 años de edad como presunto autor de un delito de daños, después de ser localizado instantes después de causar numerosos desperfectos en varios vehículos estacionados en la vía pública. La rápida llamada de un testigo a la Sala 091 permitió que agentes de Seguridad Ciudadana llegaran al lugar en pocos minutos e interceptaran al sospechoso en las inmediaciones del parking de la Banda Sinfónica El Ejido donde se produjeron los hechos.

El acto de vandalismo ocurrió durante la madrugada del pasado 16 de agosto sobre las 04:30 horas. El sonido de los golpes alertó a un vecino, que primero intentó que el a la postre detenido depusiera su actitud y al no conseguirlo decidió llamar al teléfono 091. La Sala CIMACC-091 movilizó de inmediato varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de El Ejido.

Cuando los policías llegaron a la zona localizaron a varias personas que señalaron al presunto autor, quien había abandonado el aparcamiento momentos antes. Los agentes pudieron observarlo todavía en las proximidades y procedieron inmediatamente a su interceptación e identificación.

La rapidez de la intervención permitió detener al presunto responsable prácticamente de manera inmediata a la comisión de los hechos, contando además los agentes con el testimonio directo de la persona que había presenciado lo sucedido.

Se grababa mientras destrozaba los vehículos

Una de las particularidades del suceso es que el arrestado habría estado grabándose mientras causaba los daños en los automóviles. Posteriormente, personas que se encontraban con él difundieron las imágenes a través de redes sociales, donde el vídeo comenzó a circular y terminó viralizándose. El propio video constituye una prueba fehaciente de lo sucedido.

La inspección realizada por los agentes permitió localizar inicialmente varios automóviles que presentaban desperfectos. Las posteriores gestiones policiales permitieron determinar que los daños de uno de los vehículos ya existían con anterioridad, quedando finalmente cinco vehículos afectados relacionados con los hechos investigados.

Entre los desperfectos documentados figuran lunas delanteras completamente fracturadas, importantes abolladuras en techos, puertas y carrocerías, así como daños en capós y otros elementos exteriores de los vehículos.

Hasta el momento, tres de los propietarios han comparecido en dependencias policiales y han formalizado denuncia, mientras que la Policía Nacional continúa realizando gestiones para contactar con los titulares de los otros dos automóviles afectados y que puedan ejercer las acciones que legalmente les correspondan.

El detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia, Sección de Civil e Instrucción, plaza número 1 de El Ejido, mediante el procedimiento previsto para juicio rápido por delito.

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