Ramón Fernández-Pacheco pone en valor una Junta andaluza que “es municipalista, cercana y útil para ayuntamientos y ciudadanos”

GabinetedePrensa agosto 18, 2026 0
Albanchez 3

El consejero de Agricultura asiste en Albanchez a las fiestas en honor a San Roque y pone en valor el cultivo de la almendra en Andalucía

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado este domingo en el municipio almeriense de Albanchez que “la Junta de Andalucía es un gobierno municipalista, útil y accesible para todos, tanto para agricultores y ganaderos, como para ayuntamientos y pueblos, sean del tamaño que sean”.

“Desde la Junta de Andalucía queremos acompañaros y ayudaros en todos aquellos desafíos que se os presenten y seguir siendo una administración útil y accesible. Somos un gobierno municipalista que cree que las políticas deben diseñarse desde la base por y para los andaluces y así lo seguiremos haciendo en esta nueva legislatura”, ha señalado el consejero en el marco de las fiestas patronales en honor a San Roque, a las que ha asistido acompañado por el alcalde de la localidad, Amador López, y el delegado del Gobierno en Almería, Paco Góngora.

Fernández-Pacheco ha apuntado, por otro lado, que “la devoción que se celebra hn torno a San Roque no es solo una fiesta en sí misma, es un símbolo de la tradición de un municipio eminentemente agrícola en donde la agricultura de secano y la ganadería extensiva son dos fuentes principales de empleo y de cohesión social y territorial. Precisamente esta fiesta coincide con el final de la recolección de almendra temprana, un cultivo que solo en Andalucía concentra el 32 por ciento de la producción nacional”.

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