El Hospital Universitario Torrecárdenas recuerda cómo conservar los medicamentos ante las altas temperaturas

En lugares secos y frescos y prestando especial atención a los fármacos que necesitan refrigeración

El Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, recuerda la importancia de extremar las precauciones en la conservación y el transporte de los medicamentos durante los meses de verano, especialmente durante las elevadas temperaturas que se están registrando en la provincia de Almería en este verano.



Las altas temperaturas pueden afectar a la estabilidad de determinados medicamentos y alterar sus condiciones adecuadas de conservación, por lo que se recomienda seguir siempre las indicaciones incluidas en el envase y prospecto con respecto a la conservación.

Los medicamentos deben conservarse en un lugar fresco y seco, alejados de la luz directa y de cualquier fuente de calor de forma general. Así, espacios como la cocina o el cuarto de baño no son los más recomendables para guardarlos ya que suelen concentrar una mayor humedad y registrar cambios de temperatura que pueden afectar a los fármacos.

A menos que venga especificado en el prospecto, es aconsejable mantener los medicamentos a una temperatura estable, habitualmente entre los 15 y los 25 grados, y conservarlo en su envase original. Esto permite una protección adecuada y facilita la consulta de información relevante como la fecha de caducidad, las condiciones de conservación o las indicaciones de uso.



Se debe extremar el cuidado con aquellos tratamientos que necesitan refrigeración, como determinadas insulinas, algunos antibióticos líquidos o ciertos medicamentos biológicos. En estos casos, hay que tener cuidado de que no lleguen a su congelación ya que unas temperaturas demasiado bajas también pueden alterar el medicamento y reducir su eficacia.



En casa, estos fármacos deben conservarse en una zona del frigorífico en la que la temperatura sea estable, preferentemente en la parte central y evitando la puerta, donde las oscilaciones térmicas son más frecuentes.Otra recomendación fundamental pasa por observar el estado de los medicamentos antes de utilizarlos, especialmente cuando hayan podido estar expuestos a temperaturas elevadas.



Cambios en el color, el olor o la textura, cápsulas pegajosas, comprimidos deteriorados o soluciones que presenten grumos pueden indicar que el medicamento no se ha conservado en las condiciones adecuadas. Ante cualquiera de estas situaciones, se recomienda no utilizarlo y consultar con un profesional de Farmacia.



Desplazamientos

Desde el Hospital Universitario Torrecárdenas también se recuerda la importancia de extremar las precauciones cuando sea necesario transportar medicamentos durante el verano.



El interior de un vehículo estacionado puede alcanzar temperaturas muy elevadas en pocos minutos, por lo que no se deben dejar medicamentos en el coche, ni siquiera cuando permanecen cerrados en su envase original. También se recomienda evitar su transporte en el maletero durante trayectos prolongados.



Cuando sea necesario trasladar medicación que requiere frío, lo más adecuado es utilizar una nevera portátil o una bolsa térmica con acumuladores de frío, evitando que el medicamento entre en contacto directo con el hielo o con los propios acumuladores.



Durante los viajes en vehículo, siempre que sea posible, la medicación debe permanecer en el habitáculo climatizado y mantenerse dentro de los límites de temperatura indicados para cada producto.



El Hospital Universitario Torrecárdenas insiste así en que la prevención frente a las altas temperaturas también debe incluir el cuidado de los tratamientos farmacológicos. Conservar correctamente los medicamentos, transportarlos de forma adecuada y conocer cómo puede influir el calor en determinados tratamientos son medidas sencillas que contribuyen a garantizar su seguridad y eficacia y a proteger la salud de la población durante el verano.

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