No vuelvas solo descansado

Arancha Ruiz Bachs, Ph.D.

𝗛𝗲𝗮𝗱𝗵𝘂𝗻𝘁𝗲𝗿 & 𝗧𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗶𝘀𝘁. CEO 𝗜𝗻𝗻𝗲𝗿𝗼. Crecimiento Profesional de Líderes y Equipos. Identidad Profesional, Marca Personal, Corporate Politics e Influencia. Siempre investigando.

Hay una escena que se repite cada final de agosto.

Muchas personas vuelven de vacaciones con la sensación de haber recuperado energía, haber desconectado y haber puesto cierta distancia con el ritmo frenético del resto del año.

Y esa distancia tiene un efecto muy interesante.

Permite ver con más claridad cosas que durante el día a día pasan desapercibidas.

Hay quien vuelve convencido de que quiere asumir nuevos retos. Otros se dan cuenta de que llevan demasiado tiempo posponiendo conversaciones importantes. También hay quien descubre que lo que le incomoda no es su empresa ni su puesto, sino la sensación de que su carrera lleva demasiado tiempo sin una dirección clara.

Curiosamente, esas reflexiones suelen durar poco.

Basta una semana para que las reuniones, los proyectos y las urgencias vuelvan a ocupar todo el espacio disponible. Lo importante vuelve a quedar para «cuando haya un momento».

Y ese momento rara vez llega solo.

Por eso creo que septiembre tiene algo de engañoso.

Nos gusta pensar que es un nuevo comienzo, cuando en realidad solo es una fecha en el calendario. Lo que marca la diferencia no es el mes en el que estamos, sino las decisiones que somos capaces de tomar antes de que la rutina vuelva a instalarse.

Hay una pregunta que merece la pena hacerse antes de cerrar el verano:

¿Qué tendría que pasar de aquí a diciembre para sentir que este ha sido un buen año para tu carrera profesional?

No hablo únicamente de una promoción o de un cambio de empresa.

Puede ser ampliar tu influencia dentro de la organización.

Desarrollar relaciones profesionales que hoy no existen.

Ganar visibilidad.

Descubrir dónde aportas más valor.

O, simplemente, recuperar la sensación de que estás construyendo una carrera con intención y no dejando que sea la inercia quien decida por ti.

En Innero vemos con frecuencia que las personas no necesitan esperar a que cambie su contexto para empezar a crecer.

Necesitan entender mejor qué dirección tiene sentido construir y qué está frenando ese avance.

Cuando esa claridad aparece, las decisiones dejan de depender tanto de las circunstancias y empiezan a responder a una estrategia.

Y esa diferencia suele cambiar muchas cosas.

Si este septiembre quieres dedicar tiempo no solo a tu trabajo, sino también a tu futuro profesional, te invito a descubrir Innero Impacto, nuestro programa de consultoría 100% personalizada de carrera, influencia y visibilidad para managers y directivos.

Trabajamos con una metodología científicamente validada y respaldada por más de 1.000 casos de éxito para ayudarte a identificar dónde aportas más valor, qué frenos están limitando tu crecimiento y cómo construir una estrategia profesional sólida para los próximos años.

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