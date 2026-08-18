Predicción por municipios. Granada (Granada)
Capital: Granada (altitud: 684 m)
Latitud: 37° 10′ 35» N – Longitud: 3° 36′ 0» O – Posición: Ver localización
Zona de avisos: Cuenca del Genil
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|mar. 18
|mié. 19
|jue. 20
|vie. 21
|sáb. 22
|dom. 23
|lun. 24
|12–18 h35°C
|18–24 h26°C
|00–06 h23°C
|06–12 h36°C
|12–18 h32°C
|18–24 h25°C
|00–12 h
|12–24 h
|00–12 h
|12–24 h
|Probabilidad de precipitación
|0%
|0%
|0%
|0%
|45%
|5%
|30%
|80%
|0%
|0%
|0%
|10%
|5%