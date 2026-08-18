Predicción por municipios. Granada (Granada)

Agencias agosto 18, 2026 0
JARQUIL supera la recaudación prevista en su II Desafío Solidario Termómetro total Jarquil (1) (1)

Capital: Granada (altitud: 684 m)
Latitud: 37° 10′ 35» N – Longitud: 3° 36′ 0» O –  Posición: Ver localización
Zona de avisos: Cuenca del Genil

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mar. 18mié. 19jue. 20vie. 21sáb. 22dom. 23lun. 24
12–18 hCielo despejado35°C18–24 hCielo despejado26°C00–06 hPoco nuboso23°C06–12 hPoco nuboso36°C12–18 hNuboso con lluvia escasa32°C18–24 hMuy nuboso25°C00–12 hIntervalos nubosos12–24 hIntervalos nubosos con lluvia escasa00–12 hCielo despejado12–24 hCielo despejadoCielo despejadoIntervalos nubososPoco nuboso
Probabilidad de precipitación
0% 0% 0% 0% 45% 5% 30% 80% 0% 0% 0% 10% 5% 
Cota de nieve a nivel de provincia (m)
      3400       
Temperatura mínima y máxima (°C)
19 / 39 23 / 37 18 / 33 16 / 32 16 / 32 16 / 32 13 / 30 
Dirección y velocidad del viento (km/h)
S15C0C0O10S20SO10O15O15O10O10O10O10O10
Indice ultravioleta máximo
  9  9  8  8  8  
Avisos. Cuenca del Genil
    

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mar. 18mié. 19jue. 20vie. 21sáb. 22dom. 23lun. 24
12–18 hCielo despejado35°C18–24 hCielo despejado26°C00–06 hPoco nuboso23°C06–12 hPoco nuboso36°C12–18 hNuboso con lluvia escasa32°C18–24 hMuy nuboso25°C00–12 hIntervalos nubosos12–24 hIntervalos nubosos con lluvia escasa00–12 hCielo despejado12–24 hCielo despejadoCielo despejadoIntervalos nubososPoco nuboso
Probabilidad de precipitación
0% 0% 0% 0% 45% 5% 30% 80% 0% 0% 0% 10% 5% 

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