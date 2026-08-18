El Ayuntamiento refuerza el dispositivo de limpieza y recogida de la Feria con más personal y puntos de reciclaje y nuevos medios

El servicio contará con 78 operarios de limpieza y recogida de residuos, desplegará 60 islas de reciclaje y 100 nuevas papeleras especiales para eventos

El Ayuntamiento de Almería va a reforzar este año el dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos con motivo de la Feria de Almería 2026 “con el objetivo de garantizar el cuidado y mantenimiento del espacio público durante una de las principales celebraciones de la ciudad”, tal y como ha trasladado el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales.

El dispositivo de limpieza contará con 45 operarios destinados a trabajar en los turnos de mañana, tarde y noche. Además, contará con un total de 22 vehículos de limpieza entre equipos de hidrolimpieza con sistema de agua caliente, camiones cisterna para baldeos de calles, barredoras de aspiración o vehículos auxiliares para recogida de papeleras y zonas de gran acumulación.

En cuanto al dispositivo de recogida y transporte de residuos, contará con 33 operarios destinados a trabajar en los turnos de mañana, tarde y noche, con un total de 12 vehículos de recogida y limpieza de contenedores.

Estos equipos estarán repartidos tanto en el Recinto Ferial como en los barrios aledaños a las grandes celebraciones, con especial atención a la Goleta y a la zona Centro, donde se concentra buena parte de la actividad de la Feria del Mediodía.

El concejal de Sostenibilidad Ambiental ha destacado que “la Feria supone un enorme esfuerzo de organización y de medios para que Almería pueda disfrutar de sus fiestas en las mejores condiciones y este año damos un paso más, no solo incrementando el personal, sino también poniendo más medios a disposición de los ciudadanos y mejorando la coordinación del servicio”.

Más puntos para reciclar y depositar los residuos

Una de las principales novedades del dispositivo será el importante refuerzo de los puntos de depósito para depositar residuos por los ciudadanos y para su reciclaje. En total se instalarán 60 islas de reciclaje, cada una formada por contenedores amarillos para envases y contenedores grises para resto, que estarán distribuidos estratégicamente entre el Recinto Ferial y la zona Centro para facilitar el correcto depósito de los residuos durante la celebración.

El dispositivo incorporará una novedad específica para grandes eventos: 100 papeleras tipo aro acopladas a farolas, también configuradas como puntos dobles para envases y resto. Además, en el Paseo de Almería se instalarán otras 30 papeleras especiales para eventos.

Así, serán casi 300 puntos extraordinarios de papeleras o contenedores de diferentes tipologías adicionales a las papeleras ya existentes, lo que supone un gran incremento frente a la Feria de 2025, cuando fueron instalados 40 puntos adicionales.

“Esta solución permitirá aumentar la capacidad de recogida en los principales itinerarios y zonas de concentración de personas, facilitando el depósito de residuos y sin obstaculizar el tránsito”, ha valorado Antonio Urdiales, quien ha incidido en que “desde el Ayuntamiento queremos que tirar los residuos donde corresponde sea lo más fácil posible”.

“Por eso no solo ponemos más papeleras y más puntos de reciclaje, sino que trabajamos para que sean visibles, estén bien señalizados y se encuentren allí donde realmente hacen falta: en los recorridos, en las zonas de mayor concentración y cerca de los puntos de consumo”, ha añadido.

Un equipo específico para la limpieza del Mediodía

Otra de las novedades respecto a la Feria de 2025 será la incorporación de un equipo de refuerzo específico encargado de revisar las papeleras extraordinarias instaladas durante la Feria con el objetivo de detectar rápidamente aquellas que puedan alcanzar su capacidad y evitar situaciones de rebose.

De esta manera, el dispositivo de limpieza contará con una vigilancia específica de los nuevos puntos de depósito, complementando las labores ordinarias de limpieza y recogida.

Se mantendrá, asimismo, el repaso nocturno del Recinto Ferial, tanto de las papeleras situadas en el interior como de las ubicadas en el exterior para que las distintas zonas puedan comenzar cada jornada en las mejores condiciones.

Como novedad en materia de medios materiales, el servicio incorporará dos vehículos especiales de tratamiento de suelos y usará los nuevos carritos eléctricos autopropulsados, así como la maquinaria de barrido y vehículos de baldeo con agua, que facilitarán las labores de limpieza y mantenimiento durante la Feria.

“Estamos aumentando el número de efectivos, pero además hemos querido introducir una mejora muy concreta: un equipo dedicado específicamente a revisar las nuevas papeleras y puntos de depósito”, señala el responsable municipal de Sostenibilidad Ambiental. “No se trata únicamente de colocar más equipamiento, sino de garantizar que ese equipamiento tenga un seguimiento constante durante la Feria”, ha especificado.

‘Vive, Disfruta, Cuida Almería’

El refuerzo de los medios municipales irá acompañado de una campaña de concienciación bajo el concepto ‘Vive, Disfruta, Cuida Almería’, que busca integrar el cuidado del espacio público dentro de la propia experiencia de disfrutar de la Feria.

La iniciativa combina comunicación, señalización, participación ciudadana y presencia en la calle, en coordinación directa con los servicios de limpieza.

La identidad de la campaña estará presente en mupis, pantallas digitales, papeleras, bolsas, camisetas, puntos e islas de reciclaje, con el objetivo de trasladar un mismo mensaje y facilitar una misma conducta.

En este sentido, las nuevas papeleras y puntos de reciclaje estarán acompañados de la correspondiente imagen de campaña, haciendo más reconocible la infraestructura y reforzando el mensaje de corresponsabilidad.

Concienciación a pie de calle

La campaña contará además con una acción presencial durante toda la Feria del Mediodía. Del sábado 22 al sábado 29 de agosto, cada jornada habrá instalada una carpa en distintos puntos de la ciudad y un equipo de cuatro personas informará, orientará y reforzará el uso correcto de los puntos de depósito, además de conocer la opinión y el grado de satisfacción de los ciudadanos.

Cada jornada combinará la presencia directa en la calle con la coordinación con el servicio de limpieza, de manera que la concienciación y la propia operación de limpieza formen parte de un mismo sistema.

“El mensaje es muy sencillo: queremos que vivir la Feria, disfrutarla y cuidar Almería sean tres cosas inseparables”, señala el concejal de Sostenibilidad Ambiental. “El Ayuntamiento pone más personal, más papeleras, más puntos de reciclaje y más medios de limpieza, pero necesitamos también la colaboración de todos. La Feria es de todos y entre todos tenemos que cuidarla”, ha recordado Antonio Urdiales.

Un concurso de graffiti para dejar huella

La campaña contempla asimismo un concurso de graffiti que se realizará en la calle Castelar con San Francisco de Asís, detrás de Carrefour, el próximo viernes 28 de agosto a las 10 horas. Además, el artista Nauni va a desarrollar una exhibición de graffiti desde el próximo lunes, 24 de agosto, hasta el mismo viernes 28 de agosto de 10 a 14 horas en la misma localización, dejando una intervención artística permanente vinculada al cuidado de la ciudad, la identidad y el orgullo por Almería.

“Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca que el mensaje de la campaña trascienda de los días de Feria y permanezca posteriormente en la ciudad a través de una intervención artística”, ha trasladado el concejal.

“Desde el Ayuntamiento de Almería queremos animar así a almerienses y visitantes a disfrutar de la Feria haciendo un uso responsable de los espacios públicos y de los nuevos puntos de depósito y reciclaje, contribuyendo entre todos a mantener una Feria más limpia, responsable, participativa y comprometida con Almería”, ha concluido.

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