Ayuntamiento y Endesa avanzan en un convenio para agilizar la instalación de nuevos transformadores y reforzar el suministro eléctrico

La colaboración entre ambas partes permitirá concretar los espacios en los que se ubicarán las nuevas infraestructuras y facilitar la posterior presentación y tramitación de los proyectos

Las primeras actuaciones contemplan cinco nuevos centros de transformación en Pescadería-La Chanca, Regiones, Ciudad Jardín y El Zapillo

El Ayuntamiento de Almería y Endesa vienen trabajando intensamente y de forma coordinada en la búsqueda de soluciones que permitan reforzar la red eléctrica de la ciudad y dar respuesta, en el menor tiempo posible, a los problemas de suministro que se vienen registrando en diferentes barrios.

Fruto de este trabajo conjunto, ambas partes ultiman un convenio de colaboración que se formalizará en los próximos días y que permitirá establecer un marco de actuación para facilitar la implantación de nuevos centros de transformación, concretando las zonas y espacios en los que podrán ubicarse estas infraestructuras.

Así lo ha adelantado la concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, quien ha mantenido este martes una nueva reunión de trabajo con el gerente de Endesa en Almería, Juan de la Cruz Molina, dentro del contacto permanente que Ayuntamiento y compañía mantienen para analizar las necesidades existentes y avanzar en las actuaciones necesarias para mejorar la capacidad y calidad del suministro eléctrico.

Cabrera ha explicado que “ante la preocupación existente por los cortes de suministro, Ayuntamiento y Endesa estamos trabajando intensamente y desde la colaboración para encontrar soluciones que puedan materializarse cuanto antes y que permitan atender las necesidades que nos están trasladando los vecinos”.

En este sentido, ha destacado que el trabajo desarrollado durante las últimas semanas ha permitido avanzar tanto en la planificación de las necesidades como en la localización de espacios municipales susceptibles de albergar los nuevos centros de transformación, una cuestión necesaria para que Endesa pueda ir presentando posteriormente los correspondientes proyectos técnicos y el Ayuntamiento proceder a su tramitación y, en su caso, concesión de las licencias y autorizaciones necesarias.

Un convenio para convertir la planificación en actuaciones

El convenio que Ayuntamiento y Endesa prevén formalizar próximamente permitirá ordenar esta colaboración y recoger las zonas en las que se plantea la ubicación de las nuevas infraestructuras eléctricas, atendiendo a las prioridades manifestadas por la empresa distribuidora.

A partir de ahí, Endesa podrá ir presentando individualmente los proyectos correspondientes a cada uno de los centros de transformación previstos, mientras que el Ayuntamiento facilitará y agilizará, dentro del cumplimiento de la normativa, la tramitación administrativa y urbanística que corresponda.

“Lo importante es que estamos avanzando. Existe voluntad por ambas partes para encontrar soluciones y el convenio va a permitirnos dar un paso importante, pasando de la identificación de las necesidades y los posibles emplazamientos a la presentación de los proyectos y su posterior ejecución”, ha señalado Cabrera.

La planificación sobre la que vienen trabajando Ayuntamiento y compañía contempla la implantación de nuevos centros de transformación en diferentes zonas de la ciudad con el objetivo de incrementar la potencia disponible, reforzar la red y mejorar la calidad y estabilidad del suministro.

Cinco primeras actuaciones prioritarias

Dentro de esta planificación, ambas partes han avanzado ya en la localización de espacios para los cinco primeros centros de transformación considerados prioritarios, atendiendo especialmente a aquellas zonas en las que se vienen registrando mayores problemas de suministro.

En concreto, se contemplan dos nuevos transformadores en Pescadería-La Chanca y uno respectivamente en Regiones, Ciudad Jardín y El Zapillo. El Ayuntamiento y Endesa han trabajado conjuntamente en la búsqueda de posibles emplazamientos que permitan hacer viable la instalación de estas infraestructuras y facilitar su posterior tramitación.

La previsión es que Endesa pueda ir presentando los correspondientes proyectos técnicos para cada una de estas actuaciones, que serán sometidos a la tramitación administrativa y urbanística necesaria, comprometiéndose el Ayuntamiento a actuar con la máxima diligencia respecto de aquellos procedimientos y autorizaciones que sean de su competencia.

“Nuestra prioridad es ofrecer una respuesta a los vecinos. Ayuntamiento y Endesa compartimos la necesidad de avanzar con la mayor rapidez posible y estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance para que estas actuaciones puedan convertirse cuanto antes en una realidad”, ha subrayado la concejal.

Colaboración para una solución estable

Desde el Ayuntamiento se valora especialmente la línea de colaboración mantenida con Endesa para abordar una situación que preocupa tanto a la administración municipal como a los vecinos afectados. El objetivo es que el convenio permita establecer un procedimiento ordenado y ágil que facilite las inversiones necesarias para adaptar y reforzar la red eléctrica a las necesidades actuales y futuras de la ciudad.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, viene siguiendo personalmente la evolución de esta cuestión y los contactos mantenidos con la compañía, con el objetivo de que el trabajo desarrollado por ambas partes se traduzca en actuaciones concretas que permitan mejorar el suministro.

“Somos conscientes de la preocupación de los vecinos y precisamente por ello estamos trabajando conjuntamente para buscar soluciones. El Ayuntamiento va a facilitar los espacios y agilizar los trámites que sean de su competencia y Endesa irá desarrollando los proyectos e inversiones necesarios. Esa colaboración es la que queremos plasmar ahora en un convenio y, sobre todo, trasladar después a actuaciones concretas sobre el terreno”, ha recordado Cabrera.

A estas actuaciones previstas conjuntamente por el Ayuntamiento y Endesa deberá sumarse también la colaboración de la Subdelegación del Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para actuar frente a los enganches ilegales a la red eléctrica, como así ha recordado finalmente la responsable del Área de Urbanismo.

“Consideramos necesario abordar también esta problemática, dado que estas conexiones irregulares pueden contribuir a la sobrecarga y saturación de las líneas y afectar a la calidad y continuidad del suministro. El objetivo pasa, por tanto, por sumar esfuerzos y actuaciones desde todos los ámbitos competenciales para avanzar hacia una solución integral que permita mejorar la seguridad y estabilidad del suministro eléctrico y dar respuesta a las necesidades de los vecinos”, ha concluido Cabrera.

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