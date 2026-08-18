El Ayuntamiento reparte 35.000 abanicos solidarios de Feria, la mayor cifra de la historia

La recaudación irá destinada a la Asociación de Niños con Discapacidad de Almería ANDA, Proyecto Hombre, Comedor La Milagrosa y Casa Nazaret, cuyos voluntarios han participado en los repartos

El Ayuntamiento de Almería ha repartido este martes 35.000 abanicos solidarios con motivo de la Feria y Fiestas en honor a la Virgen del Mar, la mayor cifra de la historia con el objetivo de dar respuesta a la gran demanda de uno de los objetos más preciados de las fiestas patronales de la ciudad. Como cada año, de madrugada, los primeros almerienses se han dado cita cada uno de los cuatro puntos de distribución que se han habilitado en esta ocasión: la Plaza de la Constitución, el Centro de la Mujer de Cortijo Grande, el antiguo edificio de Telvent en El Toyo y, este año como novedad, el Mercado de La Cañada.

Este año el abanico está inspirado en la obra ‘Dulces recuerdos’ presentada a concurso por el diseñador gráfico, pintor y fotógrafo murciano Rubén Lucas García, y ganadora del Concurso del Cartel de Feria por votación popular, obteniendo el 38,2% de los votos, entre los tres finalistas elegidos. El concurso de este año despertó gran expectación habiéndose presentado un total de 44 propuestas.

La concejala de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos, Amalia Martín, ha supervisado el reparto y ha acompañado a los representantes de las asociaciones beneficiarias de la recaudación de los abanicos solidarios de Feria, que este año son la Asociación de Niños con Discapacidad de Almería ANDA, Proyecto Hombre, Comedor La Milagrosa y Casa Nazaret.

Como es habitual, y con el objetivo de llegar a más personas, los abanicos han estado limitados a dos unidades por persona con un donativo solidario sugerido de dos euros por unidad.

Amalia Martín ha destacado que la jornada “se está desarrollando con total normalidad y mucha fluidez a pesar de las largas colas que, como cada año, se forman en los lugares de reparto”. En este sentido, la concejala ha destacado la “apuesta municipal por ampliar tanto la cifra de abanicos, casi el doble que el año anterior, como los lugares de reparto” recordando “que todos van a estar abiertos hasta agotar existencias”.

Por último, Amalia Martín ha querido “agradecer y aplaudir la respuesta de los almerienses en cada recaudación solidaria” así como su “paciencia y saber estar para respetar el orden en las colas y hacer que esta jornada se viva de una manera festiva y agradable”.

Acompañando a la concejal han estado Ana Mazón, directora de Proyecto Hombre Almería; Esperanza Pérez, presidenta de la Asociación ANDA; Sor Ángela Pérez, del comedor social La Milagrosa; y Karina Cortés, representante de Casa Nazaret. Todas se han mostrado agradecidas por ser beneficiarias de esta recaudación y han destacado “la oportunidad para visibilizar los proyectos que llevan a cabo en su día a día que supone esta experiencia de participar en el reparto de los abanicos solidarios de Feria, al que acuden miles de almerienses y visitantes”.

Las cuatro asociaciones realizan una labor fundamental para atender de manera profesional y especializada a las personas que más lo necesitan de la ciudad de Almería.

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