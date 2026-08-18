La Junta avanza en las obras de la carretera que une Alhama de Almería con la vega del río Nacimiento

Muñoz-Atanet ha visitado los trabajos, que cuentan con una partida de 1,5 millones de euros dentro del Plan Andalucía Actúa.

La Junta de Andalucía avanza en las obras de emergencia de la carretera que conecta Alhama de Almería con los municipios de la vega del río Nacimiento (A-1075). El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha visitado los trabajos, que cuentan con un presupuesto de cerca de 1,5 millones de euros y que ya se encuentran en su ecuador, con la previsión de que concluyan este otoño.

Muñoz-Atanet ha destacado, en esta visita con la presencia de los alcaldes de la zona, que los trabajos se están desarrollando a pleno rendimiento “y manteniendo la vía en todo momento abierta”, dada su importancia, sobre todo para los municipios de Alhama de Almería, Alhabia, Alsodux, Santa Cruz de Marchena y Alboloduy, ya que conecta la carretera intercomarcal A-348 con la autovía A-92

El consejero ha recordado que esta intervención responde “a un deslizamiento del terreno provocado por la escorrentía de agua en profundidad tras los episodios de lluvias de principios de año, que ha afectado a la estabilidad del talud en la base del tramo”.

Para solucionar los problemas que supuso el corrimiento de terreno en la carretera, la Consejería de Fomento está realizando un proceso constructivo que pasa por la ejecución de 100 micropilotes de 200 milímetros de diámetro, con armadura tubular y una profundidad aproximada de 20 metros, que permitirá consolidar el terreno mediante un sistema de cosido entre el talud natural y el terraplén. En la parte superior se construirá una viga de atado de hormigón armado que servirá de base para el conjunto estructural.

Una vez terminada esta fase y asegurada la plataforma de la carretera, se procederá a ejecutar tres nuevas vigas para el atado de tres filas de bulones permanentes tesados a 20, 35 y 40 Tn, de menor a mayor profundidad a la cota de la viga de cabecera.

La actuación se completará con la ejecución de un hormigón proyectado (gunitado) sobre el talud, un muro de escollera delante de esta pantalla y drenes californianos para la evacuación de aguas subterráneas.

Esta obra de emergencia forma parte del Plan Andalucía Actúa, ideado por el Gobierno andaluz para dar respuesta a los cuantiosos y graves daños que ocasionó el tren de borrascas en la comunidad autónoma, con una cuantía de 279 millones de euros sólo para obras de emergencia para la reparación de las carreteras de titularidad autonómica.

El consejero de Fomento y Movilidad ha estado acompañado por el alcalde de Alhama de Almería, Cristóbal Rodríguez López, el alcalde de Alhabia, Luis Martínez Amate y la alcaldesa de Santa Cruz, Elena Tijeras Martínez. Además de por el delegado delGobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora Cara, el viceconsejero de Fomento EduardoGutiérrez, la delegada territorial de Fomento Dolores Martínez Utrera y los directores generales de Carreteras, Emilio Asensio y de Infraestructuras de Transportes, Javier Cañadas.

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