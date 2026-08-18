Un sello personalizado de Correos difunde la imagen del Cristo de la Luz de Dalías

GabinetedePrensa agosto 18, 2026 0
Correos sello Cristo de la Luz Dalias
  • La Hermandad ha adquirido en la oficina de Correos de la localidad pliegos del producto TUSELLO con la imagen del cartel oficial de los cultos de 2026

La Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz de Dalías ha adquirido un sello personalizado con la imagen del cartel anunciador de los cultos que la Hermandad dedicará a su titular.

La iniciativa permitirá que la imagen viaje a través de la red postal, contribuyendo a difundir una de las tradiciones religiosas más arraigadas de la provincia de Almería y reforzando el valor cultural y patrimonial de esta devoción.

El sello ha sido creado a través de TUSELLO, el producto de Correos que permite transformar imágenes en sellos con todos los signos identificativos oficiales.

La edición ha sido gestionada a través de la oficina de Correos de Dalías, situada en la Plaza de la Constitución, 6. La producción se ha realizado en una edición limitada con motivo de la celebración de los cultos del próximo mes de septiembre. Los sellos son autoadhesivos y válidos para el franqueo de envíos nacionales de hasta 20 gramos correspondientes a la tarifa ordinaria.

La presentación oficial del sello tuvo lugar en la oficina de Correos de Dalías y contó con la participación del director de la oficina, Salvador Parra, y del hermano mayor de la corporación, Gabriel Lirola, quienes destacaron el valor de esta iniciativa para proyectar y preservar una tradición con una profunda vinculación social en el municipio.

A lo largo de su historia, los productos filatélicos de Correos han servido para conmemorar acontecimientos relevantes relacionados con la cultura, el arte, la historia y las tradiciones populares, convirtiéndose en un vehículo de difusión de celebraciones, entidades y personajes de especial relevancia para la sociedad.

A través de TUSELLO, cualquier persona, empresa, asociación o institución puede incorporar sus propias imágenes o diseños a sellos oficiales de Correos, manteniendo todas las garantías y elementos identificativos del franqueo postal. La solicitud puede realizarse en cualquier oficina de Correos o a través de su Oficina Virtual.

Este producto está disponible en diferentes formatos, entre ellos pliegos de 15 sellos panorámicos, 20 sellos con viñeta o 25 sellos clásicos, impresos sobre papel fluorescente en formato DIN A4.

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