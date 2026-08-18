Nuevo éxito de los tatuajes solidarios de Paseando entre Velas

GabinetedePrensa agosto 18, 2026 0
Vicar paseando entre velas

Los tattoos del vicario Hellville recaudan 1.300 euros para compra de material para las aulas TEA del municipio

Los vecinos de Vícar volvieron a mostrar  su lado más solidario durante la noche mágica de la última edición de Paseando entre Velas, una de las grandes citas culturales y turísticas del verano vicario, que en esta ocasión trasladó a los miles de asistentes hasta el Lejano Oriente. “Es sumamente gratificante comprobar cómo los ciudadanos de Vícar se vuelcan cada vez que desde el Ayuntamiento impulsamos acciones de carácter solidario «, declaraba el Alcalde Antonio Bonilla, tras comprobar personalmente la enorme afluencia de vecinos al estudio de tatuaje de Hellville Tattoo en la carpa de la Villa de Vícar, ewstudio de tatuajes que desplegó todo su arte por segundo año consecutivo.

En total cerca de un centenar de personas desfilaron por el estudio de este artista vicario para tatuarse y colaborar solidariamente en la compra de material destinado a los centros escolares de Vícar que cuentan con aulas específicas para niños y niñas afectados por trastornos del espectro autista. Fruto de cada uno de estos gestos solidarios individuales, se consiguió recaudar un total de 1.300 euros.

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