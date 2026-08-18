Antonio Sevillano recorre la historia de la Feria de Almería en una conferencia en el Archivo Municipal

Presentado por Diego Cruz, el cronista ha ofrecido una charla enmarcada en la exposición ‘Luz, Color y Tradición: un recorrido por la memoria de nuestra Feria’, abierta hasta el 11 de septiembre

El Archivo Municipal de Almería ‘Adela Alcocer’ ha acogido este mediodía una conferencia del cronista Antonio Sevillano en el marco de la exposición documental ‘Luz, Color y Tradición: un recorrido por la memoria de nuestra Feria’, una muestra que propone acercarse a la evolución de las fiestas patronales de la ciudad a través de documentos históricos originales.

Durante su intervención, Antonio Sevillano ha realizado un recorrido por diferentes momentos de la historia de la Feria de Almería, apoyándose en la documentación conservada y en su conocimiento de la historia y la memoria de la ciudad.

Desde la petición de la ciudad en 1806 al rey Carlos IV para establecer una Feria Ganadera y Agrícola en Almería y la posterior aprobación real para 1807, hasta la evolución de la ubicación de la Feria, visitando el plano de Pérez de Rozas de 1864, hasta nuestros días, la conferencia ha permitido descubrir de hito en hito cómo han evolucionado las fiestas a lo largo del tiempo y cómo su celebración ha estado estrechamente ligada a los cambios sociales, económicos y urbanos experimentados por Almería.

La charla ha contado con la presentación y bienvenida del concejal delegado del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, quien ha destacado “la oportunidad que supone esta iniciativa para conocer la historia de la Feria desde una perspectiva documental y acercar a la ciudadanía el patrimonio que conserva el Archivo Municipal y en el caso de hoy de la mano de Antonio Sevillano, que siempre combina el rigor del investigador con la capacidad del cronista para recuperar detalles, anécdotas y testimonios que forman parte de la memoria colectiva. Y en esa memoria, qué duda cabe, nuestra Feria tiene un lugar muy importante”.

La exposición ‘Luz, Color y Tradición’, organizada por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, reúne fondos documentales que abarcan desde comienzos del siglo XIX hasta los primeros años del siglo XXI. Los documentos permiten conocer cómo se vivía y organizaba la Feria en distintas épocas y acercarse a cuestiones como la regulación de las fiestas, la planificación de sus actividades o los aspectos sanitarios, económicos y sociales relacionados con su celebración.

El concejal ha subrayado además que se trata de “documentos originales que nos permiten acercarnos a cómo se vivía y se organizaba la Feria en distintas épocas” y que, al mismo tiempo, ponen de relieve “la importante labor de conservación y difusión que realiza nuestro Archivo Municipal”. Cruz ha defendido que la propuesta pretende que la Feria sea también “una oportunidad para conocer y valorar nuestra historia y nuestras tradiciones”, ya que ‘Luz, Color y Tradición’ aporta una mirada histórica y cultural que complementa la programación festiva de las fiestas patronales, que este año se celebran del 21 al 29 de agosto.

La conferencia ha servido así para completar el contenido de la exposición con una mirada personal y divulgativa sobre la historia de las fiestas y sobre la relación de la Feria con la evolución de la propia ciudad. “Escuchar a Antonio Sevillano es una oportunidad para viajar por la historia de Almería, descubrir aspectos que quizá desconocíamos y contemplar nuestra ciudad con una mirada diferente”, ha concluido el Diego Cruz.

Exposición abierta hasta el 11 de septiembre

‘Luz, Color y Tradición: un recorrido por la memoria de nuestra Feria’ puede visitarse hasta el próximo 11 de septiembre en la sede central del Archivo Municipal de Almería ‘Adela Alcocer’, situada en la calle Arráez, 20. La entrada es gratuita y la muestra está dirigida a todos los públicos. Durante el próximo mes, el horario de visita será de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 horas.

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