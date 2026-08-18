Las exportaciones andaluzas crecen más del doble que la media nacional en el primer semestre de 2026

Andalucía crece un 5,1% frente al 2% de la media nacional y alcanza un nuevo récord para un primer semestre con 22.430 M€

Carolina España: “Son datos para estar orgullosos, las empresas no venden fuera sólo sus productos, también el talento y la calidad de Andalucía”

Andalucía ha alcanzado los 22.430 millones de euros en exportaciones en el primer semestre de2026 con un crecimiento del 5,1% respectoal mismo periodo del año anterior, más del doble que el conjunto de España (2%).Igualmente, Andalucía se mantiene como la tercera comunidad autónoma más exportadora, con el 11,2% del total, siendo la que más aporta al crecimiento de las exportaciones nacionales con un 0,6%.

Este ritmo de crecimiento se aplica también al mes de junio, en el que las exportaciones andaluzas crecieron un 12,8%, frente al 5,3% nacional, alcanzando un nuevo récord para un mes de junio con 3.539 millones de euros exportados.

“Son datos para estar orgullosos. Las empresas andaluzas están llevando la Marca Andalucía más allá de nuestras fronteras. No están vendiendo sólo sus productos, sino también el talento y la calidad de Andalucía. Y eso es para felicitarse”, ha señalado la vicepresidenta tercera de la Junta y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

Con los datos del semestre, que suponen también un récord para un primer semestre desde que se tienen datos,Andalucía disfruta de una balanza comercial con el exterior prácticamente equilibrada, con una diferencia de 14,27millones de euros de déficit y una tasa de cobertura del 99,9%, frente al déficit que sufre el conjunto de España de 32.781 millones de euros, con una tasa de cobertura del 86%, casi 14 puntos por debajo de la andaluza. Las importaciones realizadas por Andalucía sumaron 22.444 millones de euros.

“Son datos que confirman algo que ya sabíamos: que el liderazgo de las empresas exportadoras andaluzas es incuestionable e imparable”, ha apuntado la también portavoz del Gobierno andaluz.

En cuanto a los principales productos vendidos por la comunidad, lideran las ventas, con sus mejores registros exportadores de la historia, las hortalizas, con un alza del 14,6% hasta los 3.040 millones de euros (13,6% del total). Le siguen los combustibles y aceites minerales con un crecimiento del 17,2% (2.719 millones de euros y un peso en el total del 12,1%) y en tercera posición las frutas y frutos comestibles, que con unas ventas de 2.407 millones de euros y un crecimiento del 0,3% suponen el 10,7% del total de lo exportado.

Siguiendo en el ámbito agroalimentario, el aceite de oliva ocupa la cuarta posición del ranking dentro del capítulo de grasas y aceites (2.275millones), si bien las ventas han caído un 10,5% hasta los 1.769 millones (7,9% del total) debido al descenso de precios tras la alta cosecha registrada.

Notable crecimiento de la minería

Cabe destacar la notable subida en el capítulo de la minería, un 53,7% más que en el mismo periodo de 2025, hasta alcanzar el quinto puesto, con 1.151 millones (5,1% del total); así como el de aeronaves, vehículos espaciales y sus partes, que crece un 34,5% hasta alcanzar los 1.117 millones de euros (5% el total y sexta posición)

El cobre y sus manufacturas ocupan la séptima posición con unas ventas de 1.060 millones de euros (-5,8% respecto al mismo semestre de 2025 y un peso en el total del 4,7%), seguido por las máquinas y material eléctrico, que crecen un 5% hasta alcanzar los 867 millones de euros (3,9% del total) y la fundición, hierro y acero que ocupan la novena posición con un crecimiento del 9,3% hasta los 536 millones de euros (2,4% del total).

China lidera la mayor subida del ‘Top 10’

Andalucía también diversifica sus mercados, pues a su fortaleza europea añade la que refleja en países de otros continentes, siendo China el mercado que más crece del Top10, un 43,6% sobre enero-junio de 2025, hasta alcanzar los 1.029 millones de euros, que lo sitúan como octavo mercado mundial de Andalucía, con el 4,6% del total de las exportaciones.

El segundo en crecimiento es Italia, con un alza del 19,9% en los primeros seis meses del año, para llegar a 2.223 millones (9,9%), que lo sitúan como tercer país de destino. Le siguen, en crecimiento, Francia, desde el segundo puesto, con 2.249 millones (10%) y una subida del 15,5%; y Alemania, que ocupa, además, el primer puesto, con 2.868 millones de euros (12,8%) y un aumento del 14,2%.

En cuarta posición, Portugal fue destino de ventas por valor por 2.108 millones de euros (+9% y un peso del 9,4%), seguida de Estados Unidos, quinto en el ranking y primer país no europeo, queregistró 1.230 millones (5,5%) y un descenso del 7,1%. El Reino Unido se sitúa en sexta posición, con 1.162 millones (5,2%) y una caída del 6,8%. A continuación, en 7ª posición, Países Bajos, con 1.033 millones de euros, un crecimiento del 1,3% y un peso del 4,6%, en 9ª posición, Marruecos con 891 millones (4%) y un descenso del 0,6%. Cierra el Top 10 Bélgica,con 569 millones (2,5%) y crecimiento del11,9%.

Sevilla lidera ventasy Almería el crecimiento

En este periodo crecieron las ventas en siete de las ocho provincias andaluzas,cuatro de ellas con récord histórico, y cinco conuna balanza comercial en positivo. Destaca Almería, que con 3.899 millones de euros se posiciona como la provincia que más crece en este semestre (+12,9%), con una cifra récord desde que se tienen registros y una tasa de cobertura del 196,5%, dado que sus exportaciones prácticamente duplican a las importaciones (1.985 millones de euros).

No obstante, en cifras absolutas lideraSevilla como la provincia más exportadora con 4.648 millones de euros, un crecimiento del 4,9% y un peso sobre el total del 20,7%, con una tasa de cobertura del 130,6%; seguida de Huelva, con 4.177 millones de euros (+6,9%) y un peso del 18,6% y Cádiz, con 4.120 millones de euros, undecrecimiento del 5,3% respecto al semestre anterior y un peso del 18,4% del total.

La cuarta posición en cifras absolutas es para la provincia de Almería, con un peso sobre el total del 17,4%, a la que sigue otra de las provincias que alcanzan su récord exportador en este semestre. Se trata de la provincia de Córdoba que, con unas ventas de 1.954 millones de euros y un crecimiento del 7,8%, salda el semestre con una tasa de cobertura del 164% y un peso en el total regional del 8,7%.

Málaga es la segunda provincia que más crece con un +9,6%. Sus ventas, por valor de 1.848 millones de euros suponen un récord para un primer semestre, con un peso en el total del 8,2%. Le sigue Granada (7ª), con 1.044 millones (4,7%) y un incremento del 8,8%, que la sitúa en cifras nuncaantes alcanzadas en este periodo y con balanza comercial positiva (114,3%). Por su parte, Jaén, con 739millones (3,3%), registra un crecimiento del 0,3%, y mantiene una balanza comercial positiva (tasa de cobertura 108,9%), cerrando así el ranking.

Estos datos derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa elaborados para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Andalucía TRADE.

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