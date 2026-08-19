Finaliza la Escuela de Verano para la comunidad gitana

GabinetedePrensa agosto 19, 2026 0
Programa de Comunidad Gitana del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vicar

El programa se desarrolla en los núcleos de La Lomilla y La Cimilla

Desde el Programa de Comunidad Gitana del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vicar ha puesto en  marcha una nueva edición  de su Escuela de Verano, una iniciativa dirigida a la población de etnia gitana de las barriadas de La Cimilla y La Lomilla la primera quincena de agosto. Durante esta edición, los participantes han podido disfrutar de un amplio programa de actividades educativas, culturales, deportivas y de ocio, diseñadas para favorecer la conciliación familiar, fomentar el aprendizaje, promover hábitos saludables, fomentar el juego cooperativo, etc.

La Escuela de Verano ha contado con actividades como: talleres, juegos, actividades deportivas, manualidades, o meriendas saludables. Adaptadas a las diferentes edades y necesidades de los participantes. Esta iniciativa pretendía ofrecer a las familias una alternativa de ocio educativo durante el periodo estival y favorecer al mismo tiempo conciliación, participación, convivencia, desarrollo personal. Como cada año los más pequeños de las mencionadas barriadas con edades comprendidas entre los 3 y 16 años, esperaban con ilusión la Escuela de Verano batiendo record de participación  una año más.

Esta sesión de trabajo se ha realizado siguiendo los objetivos generales del Programa de Comunidad Gitana en el ámbito de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, para el ejercicio 2026.

Más historias

delegado La Junta destaca el compromiso con El Ejido y la continuidad de sus proyectos estratégicos G 3

La Junta destaca el compromiso con El Ejido y la continuidad de sus proyectos estratégicos

GabinetedePrensa agosto 19, 2026 0
Carboneras pistas de pádel en el Complejo Deportivo “Las Marinicas” Estado actual

El Ayuntamiento adjudica la reparación integral de dos pistas de pádel en el Complejo Deportivo “Las Marinicas”

GabinetedePrensa agosto 19, 2026 0
Vicar paseando entre velas

Nuevo éxito de los tatuajes solidarios de Paseando entre Velas

GabinetedePrensa agosto 18, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

Evoto

CSIF denuncia el incumplimiento del Acuerdo Marco en Correos y la precariedad permanente que sufre su plantilla

GabinetedePrensa agosto 19, 2026 0
Cultura-Alvaro De Luna (2)

Álvaro de Luna cerrará la Feria de Almería con un gran concierto de entrada gratuita en el Recinto del Ferial el sábado, 29 de agosto

GabinetedePrensa agosto 19, 2026 0
UNICEF playa sucia

Ceuta: «Cada día que pasa aumenta la vulnerabilidad de muchos niños y niñas que están solos»

GabinetedePrensa agosto 19, 2026 0
Correos Vac

Más de 400 oficinas de Correos en Andalucía siguen facilitando las vacaciones con soluciones para viajar, gestionar dinero y proteger la correspondencia

GabinetedePrensa agosto 19, 2026 0
Alcaldesa recepción boxeador El Gallo (1)

La alcaldesa recibe a ‘El Gallo’, campeón de España de Boxeo, que ha vuelto a situar a Almería en lo más alto, tras 52 años de sequía

GabinetedePrensa agosto 19, 2026 0