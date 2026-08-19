Finaliza la Escuela de Verano para la comunidad gitana

El programa se desarrolla en los núcleos de La Lomilla y La Cimilla

Desde el Programa de Comunidad Gitana del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vicar ha puesto en marcha una nueva edición de su Escuela de Verano, una iniciativa dirigida a la población de etnia gitana de las barriadas de La Cimilla y La Lomilla la primera quincena de agosto. Durante esta edición, los participantes han podido disfrutar de un amplio programa de actividades educativas, culturales, deportivas y de ocio, diseñadas para favorecer la conciliación familiar, fomentar el aprendizaje, promover hábitos saludables, fomentar el juego cooperativo, etc.

La Escuela de Verano ha contado con actividades como: talleres, juegos, actividades deportivas, manualidades, o meriendas saludables. Adaptadas a las diferentes edades y necesidades de los participantes. Esta iniciativa pretendía ofrecer a las familias una alternativa de ocio educativo durante el periodo estival y favorecer al mismo tiempo conciliación, participación, convivencia, desarrollo personal. Como cada año los más pequeños de las mencionadas barriadas con edades comprendidas entre los 3 y 16 años, esperaban con ilusión la Escuela de Verano batiendo record de participación una año más.

Esta sesión de trabajo se ha realizado siguiendo los objetivos generales del Programa de Comunidad Gitana en el ámbito de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, para el ejercicio 2026.

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