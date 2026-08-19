El Ayuntamiento adjudica la reparación integral de dos pistas de pádel en el Complejo Deportivo “Las Marinicas”

Con una inversión de casi 30.000 euros subvencionada por Diputación Provincial, será la primera de una serie de reformas en el espacio

El Ayuntamiento de Carboneras ha adjudicado las obras de reparación integral de dos de las pistas de pádel situadas en el Complejo Deportivo Municipal “Las Marinicas”. La actuación será realizada por la empresa especializada “Equipamientos Deportivos S.A” por un importe total de 29.980,07 euros, IVA incluido. Esta intervención, que se llevará a cabo en el mes de septiembre, se enmarca en el 2º Plan de Asistencia Económica a Entidades Locales menores de 20.000 habitantes para inversiones en instalaciones deportivas 2025 de la Diputación Provincial de Almería, institución que aporta una subvención de 30.000 euros para financiar este proyecto.

Los trabajos contemplan la sustitución completa del cerramiento metálico de ambas instalaciones, situadas junto a las actuales pistas de tenis, aplicando un tratamiento anticorrosivo y acabado termolacado para garantizar la máxima durabilidad ante la cercanía del mar. Como aspecto técnico relevante, las nuevas estructuras se fabricarán a medida para adaptarse exactamente a los paños de vidrio templado que el Consistorio conserva en sus almacenes municipales de las anteriores pistas, lo que permitirá su reutilización y conllevará un ahorro para las arcas municipales.

Asimismo, la intervención incluirá la instalación de 400 metros cuadrados de pavimento por un césped sintético específico para pádel con fibra de polietileno de 12 milímetros de altura de pelo y resistente a los rayos ultravioleta. La reforma de la superficie de juego se completará con el marcado reglamentario de las líneas, el lastrado de arena silícea, la colocación de mallas electrosoldadas galvanizadas, nuevas puertas de acceso con cerraduras y soportes de acero para la iluminación.

Primera de una serie de actuaciones

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha expresado su satisfacción por la adjudicación de estas obras, subrayando que suponen el punto de partida a un plan de reforma más amplio en ese mismo Complejo Deportivo Municipal.

“La remodelación de estas dos pistas de pádel, que se encontraban deterioradas y tuvieron que cerrarse como consecuencia de los daños de los temporales del pasado invierno, va a ser la primera de una serie de actuaciones que son muy necesarias en el recinto”, ha explicado.

Según ha recordado, a esta ayuda económica de la Diputación Provincial de Almería, “se sumará una inversión de 200.000 euros que hemos logrado también por parte del Gobierno de España a partir de una convocatoria del Ministerio de Política Territorial para poder reparar las dos pistas de pádel restantes y otros desperfectos provocados por esos mismos temporales”, ha resaltado.

De esa manera se abordarán daños en el césped, en las gradas, los sistemas de luminaria, vestuarios y otros equipamientos dentro del recinto deportivo para poner al día unas instalaciones especialmente usadas por los amantes del fútbol, el tenis y el pádel en la localidad.

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