El programa T-Acompañamos del Servicio Andaluz de Empleo mejora las oportunidades laborales de 1.700 jóvenes desempleados en Almería mediante acciones integrales

Los 16 proyectos del programa T-Acompañamos contemplan un compromiso de inserción de al menos el 40% de los participantes

El programa T-Acompañamos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha permitido atender hasta la fecha a más de 1.700 jóvenes en situación de desempleo de la provincia de Almería a través de los 16 proyectos integrales de inserción que se han venido desarrollando en colaboración con entidades locales, entidades de formación, empresas de inserción y entidades sin ánimo de lucro.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, Amós García Hueso, ha valorado positivamente los resultados de este programa “que ha permitido que más de 1.700 jóvenes desempleados de nuestra provincia hayan adquirido competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al mercado laboral, gracias a recibir una atención integral con acciones de orientación laboral, formación y acompañamiento en la búsqueda activa de empleo”.

Este programa tiene el objetivo de mejorar la empleabilidad de personas jóvenes desempleadas de entre 18 y 29 años, inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el SAE y en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Se desarrolla con la colaboración de entidades sin ánimo de lucro, entidades locales y entidades de formación que ejecutan las diversas acciones y que deben cumplir con un compromiso de inserción laboral de, al menos, el 40% de las personas usuarias.

Los 16 proyectos contemplan como objetivo inicial la atención para la inserción laboral de 886 personas jóvenes y para ello, las entidades que los ejecutan han recibido una subvención total de 3.983.500 euros del SAE, que cubre los gastos de atención de las personas participantes y los costes de Seguridad Social del personal técnico que presta el servicio a jornada completa.

De los 16 proyectos, 13 comenzaron en diciembre de 2024 y ya han finalizado, mientras que tres continúan en desarrollo hasta noviembre de 2026. Hasta la fecha, las entidades han comunicado al SAE la participación de 1.734 jóvenes en los proyectos, de los cuales 1.240 han finalizado la fase de atención y 1.016 han completado las acciones de atención e inserción laboral. Además, las entidades han comunicado 516 inserciones laborales de al menos cuatro meses de duración.

Las actuaciones realizadas durante los proyectos incluyen diagnósticos de empleabilidad y el diseño del itinerario personalizado de inserción que ha facilitado la búsqueda de empleo a los participantes, así como acciones formativas para adquirir conocimientos técnicos y competencias laborales, actuaciones de acompañamiento en el empleo, preparación para la incorporación laboral, prospección del mercado laboral, captación de ofertas y propuesta de candidaturas de los participantes.

Las entidades han recibido 3.500 euros por persona atendida (aquella que haya recibido al menos 10 horas de acciones de orientación laboral y haya realizado uno o varios cursos de formación de, al menos, 50 horas) y 2.500 euros por persona insertada por cuenta ajena o por cuenta propia. Tiene la consideración de personas insertada la que haya recibido al menos 40 horas de orientación laboral para la inserción y se haya incorporado al mercado laboral por un período no inferior a cuatro meses o no inferior a tres cuando la actividad profesional se desarrolle en el sector agrario.

Las entidades que han desarrollado los proyectos integrales de inserción para jóvenes en la provincia son Daleph Iniciativas y Organización S. A., Escuela del Factor H S. L., Asociación Verdiblanca, Asociación de Colombianos Almería para Todos, Asociación Sitio de Encuentro, Asociación Codenaf, Inserta Andalucía, la Diputación Provincial de Almería, la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax, la Mancomunidad de Municipios del Valle del Almanzora y los ayuntamientos de Almería, Huércal-Overa y Roquetas de Mar.

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