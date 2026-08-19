Un mes después los restos de la quema de un vertedero incontrolado de plásticos siguen afeando el acceso a Bellavista
Fernández Mañas critica la “desidia” municipal ante un vertedero de plásticos agrícolas que ardió a principios de julio
El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, José Fernández Mañas, ha
denunciado la “desidia y falta de actuación” del equipo de gobierno municipal ante
el estado en el que continúa el camino de Bellavista, donde un vertedero
incontrolado de plásticos procedentes de restos de invernaderos sufrió un incendio
a principios del pasado mes de julio.
Más de un mes después del incendio, los restos de los plásticos quemados y las
basuras acumuladas continúan sin ser retirados, según ha señalado el edil
socialista, que considera “inaceptable” que una zona agrícola de la capital
permanezca en estas condiciones durante semanas sin que el Ayuntamiento haya
intervenido.
“Ha pasado más de un mes desde que se produjo el incendio y nadie ha pasado
por allí para limpiar y retirar los residuos y restos de la quema. Esta es la imagen
que estamos ofreciendo de nuestro campo y de nuestra ciudad”, ha lamentado
Fernández Mañas.
El concejal socialista ha explicado que el vertedero del camino de Bellavista lleva
años acumulando plásticos procedentes de invernaderos y todo tipo de residuos,
convirtiéndose en un punto de vertido incontrolado que supone un problema
medioambiental, un reservorio de plagas para la próxima campaña y una pésima
imagen para la agricultura almeriense.
Fernández Mañas ha advertido de que esta situación afecta directamente a la
imagen de uno de los principales sectores económicos de Almería. “No podemos
presumir de ser una potencia agrícola y, al mismo tiempo, permitir que nuestros
caminos rurales estén llenos de montones de plásticos, basura y restos de
incendios”, ha señalado.
En este sentido, ha explicado que algunas de las grandes empresas agrícolas del
término municipal se ven incluso obligadas a modificar los recorridos que realizan
con representantes de comercializadoras y distribuidoras internacionales para evitar
que estos visitantes se encuentren con este tipo de estampa de nuestro campo.
“Estamos hablando de clientes y empresas de Alemania o Países Bajos que vienen
a conocer nuestro modelo agrícola y que se encuentran con esta imagen de
abandono. Esto perjudica a todo el sector”, ha advertido.
El edil del PSOE ha reclamado al Ayuntamiento que retire de inmediato los residuos
y restos del incendio del camino de Bellavista y que adopte medidas para impedir
que el lugar vuelva a convertirse en un vertedero.
Sanciones
“Existen mecanismos para sancionar a quienes depositan residuos de manera
ilegal, pero parece que no se utilizan. Y lo que tampoco se hace es limpiar. No
podemos permitir que un vertedero arda y que, más de un mes después, los restos
sigan exactamente en el mismo sitio”, ha denunciado.
Fernández Mañas ha reclamado también que el Ayuntamiento, en colaboración con
la Junta de Andalucía, habilite alternativas eficaces para la gestión y evacuación de
los residuos agrícolas, de manera que los agricultores dispongan de soluciones
adecuadas y se evite la proliferación de vertidos incontrolados.
“Mientras la alcaldesa se hace fotografías dentro de los invernaderos diciendo que
apoya al campo, la realidad que encuentran nuestros agricultores en sus caminos
es muy diferente. El campo necesita gestión, limpieza y soluciones, no postureo”,
ha afirmado.
El concejal socialista ha asegurado que el PSOE “no va a permanecer impasible”
ante esta situación y adelanta que cuando el PSOE llegue al Ayuntamiento
“utilizaremos todos los mecanismos a nuestro alcance” para combatir los vertidos
ilegales, garantizar la limpieza de los caminos agrícolas y ofrecer a los agricultores
alternativas para la correcta gestión de sus residuos.
“Esta desidia con el campo almeriense no puede seguir”, ha concluido.