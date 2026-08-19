Un mes después los restos de la quema de un vertedero incontrolado de plásticos siguen afeando el acceso a Bellavista

Fernández Mañas critica la “desidia” municipal ante un vertedero de plásticos agrícolas que ardió a principios de julio

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, José Fernández Mañas, ha

denunciado la “desidia y falta de actuación” del equipo de gobierno municipal ante

el estado en el que continúa el camino de Bellavista, donde un vertedero

incontrolado de plásticos procedentes de restos de invernaderos sufrió un incendio

a principios del pasado mes de julio.

Más de un mes después del incendio, los restos de los plásticos quemados y las

basuras acumuladas continúan sin ser retirados, según ha señalado el edil

socialista, que considera “inaceptable” que una zona agrícola de la capital

permanezca en estas condiciones durante semanas sin que el Ayuntamiento haya

intervenido.

“Ha pasado más de un mes desde que se produjo el incendio y nadie ha pasado

por allí para limpiar y retirar los residuos y restos de la quema. Esta es la imagen

que estamos ofreciendo de nuestro campo y de nuestra ciudad”, ha lamentado

Fernández Mañas.

El concejal socialista ha explicado que el vertedero del camino de Bellavista lleva

años acumulando plásticos procedentes de invernaderos y todo tipo de residuos,

convirtiéndose en un punto de vertido incontrolado que supone un problema

medioambiental, un reservorio de plagas para la próxima campaña y una pésima

imagen para la agricultura almeriense.

Fernández Mañas ha advertido de que esta situación afecta directamente a la

imagen de uno de los principales sectores económicos de Almería. “No podemos

presumir de ser una potencia agrícola y, al mismo tiempo, permitir que nuestros

caminos rurales estén llenos de montones de plásticos, basura y restos de

incendios”, ha señalado.

En este sentido, ha explicado que algunas de las grandes empresas agrícolas del

término municipal se ven incluso obligadas a modificar los recorridos que realizan

con representantes de comercializadoras y distribuidoras internacionales para evitar

que estos visitantes se encuentren con este tipo de estampa de nuestro campo.

“Estamos hablando de clientes y empresas de Alemania o Países Bajos que vienen

a conocer nuestro modelo agrícola y que se encuentran con esta imagen de

abandono. Esto perjudica a todo el sector”, ha advertido.

El edil del PSOE ha reclamado al Ayuntamiento que retire de inmediato los residuos

y restos del incendio del camino de Bellavista y que adopte medidas para impedir

que el lugar vuelva a convertirse en un vertedero.

Sanciones

“Existen mecanismos para sancionar a quienes depositan residuos de manera

ilegal, pero parece que no se utilizan. Y lo que tampoco se hace es limpiar. No

podemos permitir que un vertedero arda y que, más de un mes después, los restos

sigan exactamente en el mismo sitio”, ha denunciado.

Fernández Mañas ha reclamado también que el Ayuntamiento, en colaboración con

la Junta de Andalucía, habilite alternativas eficaces para la gestión y evacuación de

los residuos agrícolas, de manera que los agricultores dispongan de soluciones

adecuadas y se evite la proliferación de vertidos incontrolados.

“Mientras la alcaldesa se hace fotografías dentro de los invernaderos diciendo que

apoya al campo, la realidad que encuentran nuestros agricultores en sus caminos

es muy diferente. El campo necesita gestión, limpieza y soluciones, no postureo”,

ha afirmado.

El concejal socialista ha asegurado que el PSOE “no va a permanecer impasible”

ante esta situación y adelanta que cuando el PSOE llegue al Ayuntamiento

“utilizaremos todos los mecanismos a nuestro alcance” para combatir los vertidos

ilegales, garantizar la limpieza de los caminos agrícolas y ofrecer a los agricultores

alternativas para la correcta gestión de sus residuos.

“Esta desidia con el campo almeriense no puede seguir”, ha concluido.

Relacionado