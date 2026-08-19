La Junta destaca el compromiso con El Ejido y la continuidad de sus proyectos estratégicos

El Gobierno andaluz ha movilizado más de 150 millones de euros en El Ejido desde 2019, con importantes actuaciones en Sanidad, Agricultura, Agua y Educación

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, ha mantenido una reunión de trabajo con la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, para abordar las principales actuaciones en marcha y las necesidades futuras del municipio. Góngora ha recordado que “la Junta de Andalucía ha movilizado más de 150 millones de euros en El Ejido desde 2019, con importantes actuaciones en Sanidad, Agricultura, Agua, Educación, Servicios sociales, Empleo e Infraestructuras”.

El delegado ha destacado que “El Ejido constituye uno de los municipios estratégicos de la provincia de Almería y de Andalucía por su peso económico, agrícola, empresarial y social, y ha reafirmado la voluntad del Gobierno andaluz de mantener una colaboración permanente con él”. “El objetivo de esta visita es escuchar, coordinar y seguir avanzando. Los ayuntamientos son la administración más cercana a los ciudadanos y desde la Junta queremos trabajar junto a ellos para convertir las necesidades de cada municipio en proyectos y soluciones concretas”.

Góngora Cara ha detallado que entre las áreas con mayor volumen de actuación en el municipio se encuentra “la Agricultura, sector esencial para la economía ejidense y almeriense, donde las distintas líneas de apoyo, modernización, incorporación de jóvenes, mejora de explotaciones e infraestructuras hidráulicas han supuesto decenas de millones de euros”.

También se ha destacado “el importante esfuerzo realizado en Sanidad, con más de 32 millones de euros, entre otras actuaciones, para la mejora del Hospital Universitario Poniente, la ampliación y modernización de servicios como UCI, Urgencias, Hemodiálisis o de la Unidad de Radiodiagnóstico y de Pediatría neonatología, así como la construcción del nuevo Centro de Salud Ejido Este, cuya finalización está prevista para finales del 2026”.

El delegado ha señalado que “la continuidad del desarrollo y modernización del Hospital Universitario Poniente, junto a la puesta en marcha del nuevo hospital de Roquetas de Mar dará un fuerte impulso a la atención hospitalaria a los 320.000 usurarios del poniente almeriense y Alpujarra”.

Asimismo, la reunión ha permitido abordar proyectos relacionados con Educación, Servicios sociales, Vivienda, Agua, Infraestructuras, Empleo y apoyo al tejido productivo, además de otras necesidades planteadas por el Ayuntamiento.

El delegado ha subrayado especialmente la importancia de mantener una relación directa entre ambas administraciones: “La Junta ha demostrado durante estos años su compromiso con El Ejido con un impulso inversor por parte del Gobierno andaluz que no habíamos conocido antes, pero somos plenamente conscientes de que quedan proyectos por desarrollar. En estos últimos días hemos conocido la licitación de la ampliación del CEIP Andalucía en Santa María del Águila y la ampliación de plazas de aparcamiento en el Hospital Universitario de Poniente”. “Nuestra obligación no es conformarnos con lo conseguido, sino seguir trabajando para mejorar”. En este sentido, ha señalado que el Gobierno de Juanma Moreno ha situado a los municipios y a las entidades locales como socios fundamentales de la acción de gobierno.

Una visita muy especial

El delegado ha reconocido también el carácter especial de esta visita por su vinculación personal e institucional con El Ejido, municipio del que ha sido alcalde durante quince años.

“Para mí, regresar a este Ayuntamiento desde una responsabilidad distinta tiene inevitablemente un significado especial. Conozco profundamente el municipio, sus fortalezas, sus necesidades y el enorme potencial de su gente. Ahora tengo la responsabilidad de defender El Ejido desde el conjunto de la provincia y de seguir trabajando para que los grandes proyectos que necesita continúen avanzando”.

Por su parte la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, ha destacado “la buena interlocución que existe entre el Consistorio ejidense, la Delegación y el Gobierno de Juanma Moreno de la Junta de Andalucía que está permitiendo desbloquear y continuar impulsando importantes inversiones, actuaciones e infraestructuras clave para el municipio en materia de agricultura, agua, educación, sanidad o turismo, entre otros”.

Julia Ibáñez ha resaltado también “el compromiso de Francisco Góngora quien va a ser una pieza fundamental para seguir desarrollando y planificando aquellos proyectos estratégicos para El Ejido, ya que conoce muy bien nuestras necesidades, demandas e inquietudes”.

Al tiempo que ha manifestado “la plena predisposición del Ayuntamiento de El Ejido para continuar reforzando esta buena línea de colaboración y entendimiento entre administraciones para que nuestros ciudadanos reciban los mejores servicios”.

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