El Ayuntamiento refuerza el servicio de autobús durante la Feria con ocho líneas especiales que conectarán la ciudad con el Recinto Ferial 

Desde el 21 hasta el 29 de agosto, las líneas ordinarias contarán con un horario especial y habrá más de medio centenar de autobuses en servicio en las horas previstas de mayor movilidad

La Lanzadera del Cooltural dará servicio tanto en la ida como en la vuelta para los asistentes del festival durante el primer fin de semana

La apuesta municipal por una movilidad sostenible y segura que ayude a facilitar el tráfico rodado y a evitar atascos durante la celebración de la Feria de Almería en honor a la Virgen del Mar ha llevado un año más al Ayuntamiento de Almería y ALSA-Surbús, empresa concesionaria del servicio de transporte público urbano en la capital, a reforzar el servicio entre los días 21 y 29 de agosto (el servicio de autobús se mantendrá activo hasta las 7:00 horas del día 30).

Con el ya tradicional eslogan ‘¡Muévete a la Feria en bus!’, la concejala de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca, ha querido animar a almerienses y visitantes “a planificar los viajes con antelación y desplazarse durante estos días en autobús en detrimento de los vehículos privados que, en días de gran afluencia y horas puntas, generan atascos que se pueden evitar”.

Para ello, un año más, se va a reforzar el servicio durante la Feria con un total de 26 vehículos distribuidos en las ocho líneas que conectarán a los distintos barrios de la ciudad directamente con el Recinto Ferial. Paralelamente, las líneas regulares seguirán prestando el servicio, por lo que habrá hasta 60 autobuses en servicio en las horas previstas de mayor movilidad de ciudadanos.

A esto hay que añadirle que, como es habitual, las líneas ordinarias contarán con un horario especial y que la Lanzadera del Cooltural Fest funcionará tanto a la ida como a la vuelta.

Las líneas especiales de Feria serán, por tanto, la F1 (La Salle – Recinto Ferial) con una frecuencia de 9 minutos; la F2 (C/Granada – Recinto Ferial) con una frecuencia de 10 minutos; la F3 (Pescadería – Recinto Ferial) con una frecuencia de 13 minutos; la F4 (Piedras Redondas-Recinto Ferial) con una frecuencia de 22 minutos; la F5 (El Alquián – Recinto Ferial), que se adentrará como en años anteriores en el barrio de Loma Cabrera y que tiene una frecuencia de 25 minutos; la F6 (Retamar – Recinto Ferial) con una frecuencia de 30 minutos; la F7 (Torrecárdenas – Recinto Ferial) que tendrá una frecuencia de 20 minutos; y la F8 (Cruz Roja – Recinto Ferial) cuya frecuencia se estima en 25 minutos.

No obstante, se recomienda a los usuarios consultar posibles modificaciones o alteraciones en la página web de la empresa concesionaria (www.surbusalmeria.es) así como a través de la app móvil y de sus redes sociales.

La concejala de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca ha hecho un llamamiento a la ciudadanía “para que utilice el transporte público durante la celebración de nuestra Feria” ya que, un año más, “se ha reforzado el servicio de autobuses urbanos y puesto en marcha líneas especiales que conectan los distintos barrios de la ciudad con el recinto ferial, facilitando así unos desplazamientos cómodos, seguros y accesibles para todos los vecinos y visitantes”.

«Apostar por el autobús es también apostar por una movilidad más sostenible y eficiente, reduciendo la congestión del tráfico, las emisiones contaminantes y los problemas de aparcamiento. Queremos que todos puedan disfrutar de la Feria con tranquilidad, contribuyendo al mismo tiempo a una ciudad más respetuosa con el medio ambiente y mejor preparada para acoger uno de los acontecimientos más importantes de nuestro calendario”, ha añadido la edil.

Cooltural Fest

Respecto al Cooltural Fest, el viernes 21, el sábado 22 y el domingo 23 de agosto, habrá un servicio especial de autobuses prestado por la organización en colaboración con ALSA que cubrirá tanto la entrada como la salida de los asistentes al festival, dotado con cuatro vehículos.

El servicio de ida funcionará desde las 17:00h hasta las 22:00 horas. Habrá tres paradas: en la avenida Federico García Lorca, en sentido ascendente, a la altura del Colegio Internacional Stella Maris; otra en la Avenida Cabo de Gata – California, en la parada 166; y la llegada al Recinto Ferial, cuya parada estará ubicada en la Prolongación a calle Árbol del Paraíso, junto al Recinto de Conciertos.

El servicio de vuelta, por su parte, funcionará entre las 01:00h y las 04:30 horas de manera ininterrumpida y alternando los recorridos norte y sur.

El recorrido norte saldrá desde el Recinto Ferial y hará diez paradas (contando con la de salida): Calle Manuel Azaña, 139 (parada 389); Avenida Mediterráneo – San Luis (Parada 60); Calle Italia – Parque (parada 392); Calle Granada, 249 (Parada 111); Avenida Federico García Lorca – Vaguada (parada 114); Avenida Federico García Lorca – IES Celia Viñas (parada 478); Avenida Cabo de Gata, 60 – San Miguel (Parada 48); Avenida Cabo de Gata – Zapillo (parada 134); y Avenida Mediterráneo – Auditorio (parada 154).

Igualmente, el recorrido sur saldrá desde el Recinto Ferial y hará diez paradas (incluyendo la de salida): Avenida mediterráneo, 23 (Parada 163); Plaza Zapillo (parada 165); Avenida cabo de gata – San Miguel (Parada 42); Avenida Federico García Lorca – Stella Maris (parada 7); Avenida Federico García Lorca – obelisco (parada 51); Avenida Santa Isabel, 58 (parada 399); Calle Italia, 6 (parada 391); Avenida Mediterráneo – San Luis (parada 68); y Avenida Mediterráneo 233 (parada 70).

Para utilizar este servicio habrá que adquirir los ticket exclusivamente de manera online en la página web del festival ya que no se venderán en los propios autobuses ni en las paradas.

Precio unificado

Todos los servicios del transporte público urbano especiales de Feria cuentan con una tarifa especial unificada de 1,30 euros, tal y como han detallado desde la empresa concesionaria. El horario de los servicios de feria comprenderá desde las 20.00 horas hasta las 7.00 horas del día siguiente. “Un intervalo que podrá variar en función de cómo evolucione la demanda”, aseguran desde ALSA-Surbús.

Tanto el miércoles 26 de agosto, ‘Día del Niño’, como el viernes 28 y el sábado 29, los servicios comenzarán a las 19:00 horas.

Igualmente se recuerda que “por motivos de seguridad, los cochecitos de bebé deberán ir completamente plegados” y que en estos casos “el acceso se realizará por la puerta delantera”.

Cualquier incidencia o modificación de horarios se comunicará, como es habitual, a través de la página web de la empresa concesionaria (www.surbusalmeria.es) así como a través de la app móvil y de sus redes sociales.

Coordinadamente con los servicios de bus y taxi se han establecido los siguientes accesos y paradas, tanto para las diferentes líneas de autobús urbano como para los taxis en el Recinto Ferial:

PARADAS BUS

Se tiene prevista dos paradas en la Calle Árbol del Paraíso: – Parada zona norte, al norte del cruce con glorieta de calle Acebo (Líneas F2, F3, F4, F5 y F7) – Parada sur, al sur del cruce con glorieta de calle Acebo (Líneas F1, F6 y F8).

PARADAS DE TAXIS

Por su parte, TODAS las paradas de TAXIS se ubican en Avenida Árbol del Paraíso en sentido ascendente, en el tramo comprendido entre el cruce con la calle Galán de Noche y Fernando Roba Segura.

Plazas de aparcamiento y ROA

El Ayuntamiento de Almería va a habilitar tres parcelas en los alrededores del Recinto Ferial para que vecinos y visitantes puedan disponer de hasta 2.101 plazas de aparcamiento.

El aparcamiento principal, que tendrá un coste de cuatro euros, es el ubicado junto al estadio de la Unión Deportiva Almería y cuenta con 1.381 plazas asfaltadas.

A este se le añaden, por un precio de tres euros, una parcela ubicada en la calle Mezquita con 350 plazas de aparcamiento, y otra en las calles Algazul, Dra. Milagros Rivera y Vía de servicio Avenida Vega Acá con 370 plazas.

Por último, el Ayuntamiento de Almería ha acordado la suspensión del servicio de regulación de parada y establecimiento en vías públicas (ROA) por las tardes durante la celebración de la Feria de Almería. Por tanto, funcionará con normalidad en horario de mañanas, de 09:00h a 14:00 horas, y quedará sin servicio (al igual que los domingos y festivos) por las tardes hasta la finalización de la Feria.

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