El Ayuntamiento inicia el despliegue de los nuevos contenedores de residuos que elevarán hasta cerca de 4.000 las unidades instaladas en la ciudad

Antonio Urdiales destaca que la renovación, incluida en el nuevo contrato de recogida de residuos, permitirá incrementar un 50% la contenerización y mejorar especialmente las fracciones destinadas al reciclaje

La instalación comienza por Avenida Cabo de Gata y continuará por Vega de Acá y Nueva Almería, dentro de un proceso progresivo que se prolongará hasta aproximadamente el mes de noviembre

El Ayuntamiento de Almería ha iniciado el despliegue de los nuevos contenedores de residuos que, de forma progresiva, irán sustituyendo y ampliando los actualmente existentes en la ciudad como una de las principales mejoras incluidas en el nuevo contrato del servicio de recogida de residuos.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha presentado los nuevos modelos coincidiendo con el comienzo de su instalación, un proceso con el que el Ayuntamiento pasará de los aproximadamente 2.650 contenedores actuales a cerca de 4.000, reforzando especialmente la disponibilidad de contenedores destinados a las fracciones de reciclaje. En conjunto, el nuevo contrato contempla un incremento de alrededor del 50% en el número de unidades.

“Damos comienzo a la instalación de los nuevos contenedores de residuos para todo el municipio de Almería. Se trata de una inversión incluida en el nuevo contrato de recogida de residuos, con la que damos un nuevo paso en la mejora de los servicios públicos mediante la renovación y ampliación progresiva de la contenerización de la ciudad”, ha explicado Urdiales.

El edil ha subrayado que esta actuación permitirá “ofrecer una imagen más moderna, pero, sobre todo, mejorar la comodidad, la accesibilidad y la seguridad de los ciudadanos a la hora de depositar sus residuos, además de hacer más eficiente el propio servicio de recogida”.

Despliegue progresivo hasta noviembre

La implantación de los nuevos contenedores se realizará de manera progresiva y prácticamente continua durante los próximos meses, con la previsión de completar este primer proceso de despliegue aproximadamente en noviembre.

La instalación comienza en aquellas zonas de la capital que registran una mayor utilización de los contenedores, entre otros motivos por su mayor densidad de población. De esta forma, los primeros nuevos modelos se desplegarán en el entorno de la Avenida Cabo de Gata, para continuar posteriormente por zonas como Vega de Acá y Nueva Almería.

Urdiales ha explicado que el despliegue se irá realizando conforme se vayan suministrando las unidades encargadas tras la entrada en vigor del nuevo contrato. Su colocación se organizará además por rutas, de acuerdo con los itinerarios establecidos para los vehículos de recogida y buscando que la renovación se integre adecuadamente en el funcionamiento ordinario del servicio.

“Estamos ante un proceso progresivo que no consiste únicamente en sustituir unos contenedores por otros. Queremos mejorar la contenerización, modernizarla y aumentar su disponibilidad, al tiempo que incorporamos nuevos medios y maquinaria que permitirán prestar un mejor servicio a los almerienses”, ha señalado el concejal.

Más contenedores para reciclar

Uno de los principales objetivos de esta renovación es reforzar las fracciones destinadas al reciclaje. El contrato contempla la instalación de más de 1.400 nuevos contenedores de envases y papel y cartón de carga lateral, lo que supondrá más que duplicar el número actual de unidades destinadas a estas fracciones.

En concreto, los contenedores amarillos de envases pasarán de 418 a 839 unidades, un incremento del 100%, mientras que los azules destinados a papel y cartón aumentarán de 323 a 840, lo que representa un crecimiento del 160%. En cuanto a la fracción resto, se pasará de los 1.259 contenedores grises actuales a 1.446.

A ellos se sumarán casi 200 nuevos contenedores marrones para residuos orgánicos, adicionales a los 650 existentes. En este caso se mantendrá el modelo actual al tratarse de unidades de reciente adquisición.

Más capacidad, accesibilidad y seguridad

Los nuevos modelos presentan además importantes mejoras respecto a los contenedores que hasta ahora ocupan las calles de la ciudad. Entre ellas destaca una capacidad real útil aproximadamente un 7% superior y un pedal más versátil, regulable en seis posiciones tanto en altura como en profundidad, facilitando su adaptación a calles con diferentes características.

Asimismo, serán 23 centímetros más bajos que los actuales contenedores grises, una característica que mejora la visibilidad de conductores y peatones, especialmente en las proximidades de pasos de peatones e intersecciones, y reduce el efecto pantalla en calles estrechas. Su configuración contribuye también a aumentar la estabilidad y disminuir el riesgo de vuelco ante episodios de fuerte viento.

Urdiales ha destacado igualmente la mejora de la accesibilidad universal. Los nuevos contenedores disponen de una boca de depósito situada a una altura aproximada de entre 1,18 y 1,20 metros, identificación en Braille y pedal regulable. Además, el 20% de los contenedores de fracción resto incorporará maneta ergonómica y el modelo cuenta con certificación de accesibilidad universal conforme a la norma UNE 170001.

“Su diseño facilita el depósito de los residuos y ofrece un uso más cómodo y accesible. A estas ventajas para el ciudadano se suman características que permiten optimizar las labores de recogida y mantenimiento, favoreciendo también la limpieza y conservación de los propios contenedores y de su entorno”, ha señalado.

Renovación también de la flota

La incorporación de estos contenedores forma parte de un proceso más amplio de implantación de las mejoras contempladas en el nuevo contrato de recogida de residuos. En los próximos meses, y también de manera progresiva, se irán incorporando al servicio nuevos camiones y maquinaria, como así ha sucedido ya con la dotación de maquinaria de limpieza de entornos (hidrolimpiadoras), completando así la modernización de los medios materiales destinados a la recogida de residuos.

“Con esta actuación continuamos avanzando en la modernización, mejora y accesibilidad del servicio de recogida de residuos de Almería, apostando por medios más eficientes, modernos y adaptados a las necesidades de los almerienses”, ha concluido Antonio Urdiales.

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