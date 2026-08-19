La alcaldesa recibe a ‘El Gallo’, campeón de España de Boxeo, que ha vuelto a situar a Almería en lo más alto, tras 52 años de sequía

María del Mar Vázquez felicita al púgil José María Hernández, del Club Almería Boxing, tras conquistar el título nacional del Peso Mosca y destaca su “esfuerzo, talento y perseverancia”

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha recibido al boxeador almeriense José María Hernández López, ‘El Gallo’, después de proclamarse Campeón de España profesional de boxeo en la categoría de Peso Mosca, un éxito histórico para el deporte de la ciudad que pone fin a 52 años de sequía. La recepción municipal ha contado también con la presencia de su entrenador, José Cilla, pieza fundamental en la preparación del campeón, y del joven boxeador Samuel Cilla, que atesora ya varios títulos y éxitos en España y Portugal. A la vez, ha asistido el concejal de Ciudad Activa. Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro.

José María Hernández, natural del barrio de El Quemadero y formado deportivamente en el Club Almería Boxing, conquistó el cinturón nacional en una velada celebrada en San Isidro-Níjar, donde se impuso por decisión unánime al madrileño Juan José Hinostroza, ‘El Bravo’, después de diez asaltos de tres minutos de gran exigencia.

Con este triunfo, José María Hernández devuelve a Almería un título nacional profesional que no se conquistaba desde 1974, cuando lo logró Manuel Alcalá. Medio siglo después, el boxeador del Quemadero ha vuelto a situar a la ciudad en lo más alto del boxeo profesional español.

Durante la recepción, la alcaldesa ha puesto en valor precisamente la dimensión deportiva y personal de este logro. “Almería tiene en los deportistas unos excelentes embajadores que transmiten algunos de los valores que caracterizan a los almerienses, como es la capacidad de esfuerzo, talento y constancia para lograr los objetivos”, ha señalado.

María del Mar Vázquez ha destacado que el cinturón conseguido por ‘El Gallo’ “representa mucho más que un título nacional”, ya que es “la recompensa a años de trabajo silencioso, a los entrenamientos cuando nadie miraba y a su capacidad de levantarse después de la derrota”. La alcaldesa también ha recordado que ‘El Gallo’ ya buscó el título en 2023, en un primer intento que no pudo culminar con éxito, antes de emprender un largo camino de regreso que finalmente le ha llevado a conquistar el campeonato en 2026. “José María Hernández ya tiene el cinturón que tanto tiempo llevaba persiguiendo después de años de esfuerzo. El almeriense ha demostrado que la perseverancia también se premia sobre el ring”, ha afirmado.

El combate ante Hinostroza volvió a demostrar esa capacidad de trabajo. Desde el primer asalto, ‘El Gallo’ mostró una gran concentración y supo imponer un ritmo constante, trabajando con inteligencia las distancias y seleccionando las acciones más claras. Sin precipitarse y siguiendo el planteamiento diseñado por su esquina, fue sumando asaltos con un boxeo ordenado y eficaz. ‘El Bravo’ trató de llevar la iniciativa en diferentes fases del combate, pero encontró enfrente a un Hernández sólido, capaz de alternar fases de movilidad con intercambios en las cuerdas y adaptar su estrategia a las circunstancias de cada asalto.

La alcaldesa ha querido hacer extensiva la felicitación a todo el equipo que ha acompañado al púgil en este camino: “Felicidades, campeón, así como al club que lo entrena, Almería Boxing”.

Tras conquistar el campeonato nacional, ‘El Gallo’ ya mira hacia el siguiente reto de su carrera: aspirar al Campeonato de Europa, un nuevo desafío para un boxeador que, después de 52 años, ha vuelto a escribir el nombre de Almería en la historia del boxeo profesional español.

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