Más de 400 oficinas de Correos en Andalucía siguen facilitando las vacaciones con soluciones para viajar, gestionar dinero y proteger la correspondencia

· Correos ofrece soluciones para viajar como el Envío de maletas, el Paq Bicicleta o el Paq Mochila

· También pone a disposición de la ciudadanía servicios financieros como el cambio de divisas, el acceso a efectivo a través de Correos Cash y la Tarjeta Correos Prepago

· Entre los servicios de mayor utilidad durante las vacaciones figuran el Buzón de vacaciones, el Servicio de consignas y el Buzón ecommerce

A medida que avanza el periodo estival, las más de 400 oficinas de Correos en Andalucía continúan ofreciendo una amplia gama de servicios que facilitan el día a día de la ciudadanía durante sus desplazamientos y vacaciones, gracias a la capilaridad y cobertura territorial de la red postal.

Entre las soluciones más demandadas figura el servicio Envío de maletas, prestado a través de su filial Correos Express, que permite enviar equipajes de hasta 25 kilos a más de 230 destinos nacionales en menos de 48 horas.

Asimismo, Paq Bicicleta facilita el envío de bicicletas a cualquier oficina postal de la península y de Baleares y Canarias, mientras que los peregrinos del Camino de Santiago pueden utilizar también Paq Mochila, un servicio de transporte diario de equipajes entre alojamientos.

Las oficinas de Correos ofrecen además servicios financieros de utilidad durante las vacaciones, entre ellos el cambio de divisas, con más de 70 monedas disponibles para entrega en oficina o en la dirección indicada por el cliente. También permiten realizar retiradas e ingresos de efectivo a través de Correos Cash para clientes de las entidades adheridas.

A ello se suma la Tarjeta Correos Prepago, una solución para realizar compras en comercios físicos y online, retirar efectivo en oficinas y cajeros en España y en el extranjero, y realizar operaciones financieras básicas. Disponible en formato físico o virtual, puede contratarse y recargarse tanto online como en las oficinas de Correos.

Para quienes se ausentan de su domicilio, el Buzón de vacaciones permite custodiar los envíos en la oficina postal hasta el regreso de su destinatario, evitando pérdidas, deterioros o la acumulación de correspondencia en el buzón.

Por su parte, el Servicio de consignas ofrece un espacio seguro para guardar equipajes durante los desplazamientos, mientras que el Buzón ecommerce permite recibir compras online en cualquiera de las más de 2.300 oficinas de Correos, independientemente del operador logístico encargado de la distribución.

Así, Correos sigue acompañando a la ciudadanía durante el periodo estival con servicios diseñados para hacer más cómodos los desplazamientos, facilitar las gestiones financieras y aportar tranquilidad a quienes se encuentran fuera de su domicilio.

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