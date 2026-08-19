Rocío de Meer tras el reparto del Gobierno de Sánchez de inmigrantes ilegales en Olula del Río y Purchena: “Ni uno más. No los queremos aquí”

SANDRA GALVEZ agosto 19, 2026 0
VOX Rocio de Mer
  • VOX ha registrado en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas para que el Gobierno dé explicaciones a todos los almerienses

La diputada nacional de VOX por Almería, Rocío de Meer, ha mostrado su rechazo al reciente reparto del gobierno de España de inmigrantes en los municipios de Olula del Río y Purchena, concretamente en el antiguo centro de menores de Cuesta Blanca.

De Meer quiere mostrar su apoyo a todos los vecinos que “están pagando lasconsecuencias de las políticas criminales de este gobierno”. Ha afirmado que “ni uno más. Ni por tierra, ni por mar, ni por aire. No los queremos aquí”. Y desde luego “ni un solo euro de los españoles destinado a que vivan a su costa tipos que no deberían estar aquí”.

VOX ha registrado en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas para que el Gobierno de Sánchez dé explicaciones e informe de cuál es el coste económico de la reapertura del citado centro y el número de inmigrantes ilegales que han accedido a través del ingreso extraordinarioal Programa de Atención Humanitaria.

La diputada nacional ha mostrado su preocupación por la situación que está atravesando el país y la provincia de Almería. “No podemos más, nohay recursos, ni presupuesto”. Este “gobierno criminal” no tiene derecho a “ahogar a los españoles para seguir financiando la industria de las fronteras abiertas”.

Asimismo, Rocío de Meer ha criticado el enriquecimiento de las oenegés con “este buenismo”. Y espera que “ningún progre más” diga a los vecinos de Olula o Purchena que “tienen que ser solidarios y no pueden quejarse porque eso es ser racista”. Para conocer con exactitud la situación, además, VOX ha preguntado al ejecutivo de Sánchez dónde estaban alojados anteriormente los inmigrantes ilegales y cuál ha sido el lugar por el que accedieron ilegalmente los inmigrantes aterritorio nacional.

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