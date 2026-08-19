Ceuta: «Cada día que pasa aumenta la vulnerabilidad de muchos niños y niñas que están solos»

Un equipo de UNICEF España ha constatado la situación de inseguridad e insalubridad en la que se encuentran cientos de niños y niñas, y reclama la puesta en marcha urgente de una unidad de atención a la infancia migrante en emergencias como esta

Audio de Lara Contreras, directora de Influencia, Programas y Alianzas de UNICEF España, AQUÍ.

Es urgente que los niños y niñas que están solos en Ceuta sean identificados de manera adecuada y trasladados a lugares seguros. Un equipo de UNICEF España desplazado en Ceuta ha podido ver a cientos de ellos vagando solos por las calles, en condiciones insalubres y con necesidad urgente de recibir tres comidas al día y, en muchos casos, atención sanitaria.El equipo de la organización ha acudido a Ceuta para impulsar la puesta en marcha de la Unidad Multidisciplinar de Atención a la Infancia Migrante en Emergencias (UMAIME), propuesta por UNICEF España y que implementará el Ministerio de Juventud e Infancia. La UMAIME contribuirá a la identificación de los niños y niñas y facilitará su registro y derivación a lugares seguros donde puedan recibir apoyo psicosocial.“Calculamos que en estos momentos en Ceuta harían falta al menos tres unidades móviles de la UMAIME, que agilizarían las identificaciones de los niños y niñas que están solos en la ciudad. Su puesta en marcha debe contar con recursos suficientes”, ha explicado Lara Contreras, directora de Influencia, Programas y Alianzas de UNICEF España.“Además, se deben habilitar nuevos centros de manera urgente porque hay niños y niñas que llevan 20 días durmiendo en la calle. Estos menores que se encuentran solos están expuestos a múltiples riesgos”, ha añadido.UNICEF España recuerda que, tras una adecuada identificación de los niños y niñas que permanecen solos en Ceuta, se debe evaluar caso a caso la situación individual de cada uno y sus vulnerabilidades. Tras ello, se debe tener en cuenta su interés superior para poder adoptar una decisión que garantice la protección de cada niño y niña, y el cumplimiento de sus derechos. “Cada día que pasa es un día más de vulneración de los derechos de la infancia migrante en Ceuta”, ha concluido Contreras.

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