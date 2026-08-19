Álvaro de Luna cerrará la Feria de Almería con un gran concierto de entrada gratuita en el Recinto del Ferial el sábado, 29 de agosto

GabinetedePrensa agosto 19, 2026 0
Cultura-Alvaro De Luna (2)

Será el gran cierre musical desde el Recinto de Conciertos, con inicio previsto a las 22.00 horas y organizado por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería

El Recinto de Conciertos del Ferial despedirá la edición de este 2026 de la Feria y Fiestas en honor a la Patrona la Virgen del Mar con un espectacular concierto de entrada libre y gratuita que correrá a cargo de Álvaro de Luna. Será el sábado, 29 de agosto, último día de Feria, a partir de las 22.00 horas y organizado por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

Un concierto que se sumará, en lo que al Recinto de Conciertos se refiere, a los tres espectaculares días de Cooltural Fest, que este año contará con la variedad de incluir nombres intergeneracionales de gran público como Hombres G, Ana Torroja o David Bisbal, o a la noche electrónica que encabezará el dúo de mujeres dj’s Mestiza el viernes, 28 de agosto, acompañadas por Gonçalo, Chris Damon y Mikel Molina.

Con una voz inconfundible, letras cargadas de emoción y una potente presencia sobre el escenario, Álvaro de Luna ha conseguido conectar con un público cada vez más amplio y ya uno de los artistas más destacados de la nueva generación del pop español.

El concejal delegado del Área de Cultura, Diego Cruz, apunta que “con este concierto gratuito de Álvaro de Luna queremos poner un broche musical a la Feria muy participativo, ya que estará abierto a un público familiar y juvenil, de cualquier edad, para que todos disfruten a lo grande de una propuesta musical muy popular y que sea una velada para el recuerdo que viene a sumarse al respeto de propuestas que ofrece la Feria”.

Nacido en Sevilla en 1994, Álvaro de Luna comenzó su trayectoria como vocalista de Sinsinati, banda con la que alcanzó gran popularidad, antes de iniciar en 2020 una exitosa carrera en solitario. Su primer gran éxito, ‘Juramento eterno de sal’, se convirtió en una de las canciones más reconocibles del pop español de los últimos años y abrió el camino a una trayectoria marcada por temas como ‘Levantaremos al sol’, ‘Todo contigo’ o ‘Nuestra canción’.

En 2026, el artista inicia una nueva etapa creativa con ‘Dime dónde estás’ y ‘Hasta el amanecer’, adelantos de ‘Azulejos’, su próximo álbum, un proyecto más personal, honesto y emocional con el que explora una nueva identidad artística. Esta nueva etapa llega acompañada de una nueva gira por algunos de los principales festivales y escenarios de España.

Álvaro de Luna regresa así a los escenarios en uno de los momentos más ilusionantes de su carrera, dispuesto a compartir en directo sus grandes éxitos y las canciones de una nueva etapa que promete marcar un antes y un después en su trayectoria y que compartirá con Almería para despedir la Feria el próximo sábado, 29 de agosto.

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