CSIF denuncia el incumplimiento del Acuerdo Marco en Correos y la precariedad permanente que sufre su plantilla

· El sindicato ha programado un calendario de movilizaciones en la entidad que se inicia el 3 de septiembre en las ocho provincias andaluzas

· En Almería, las movilizaciones están previstas tanto el 3 como el 17 de septiembre en la Oficina Principal de Correos (Calle San Juan Bosco), culminando en Madrid el 30 de septiembre

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia el incumplimiento del Acuerdo Marco en Correos firmado el 31 de diciembre de 2024, por el que se comprometió a un refuerzo de personal, regular e implantar las 35 horas semanales para el conjunto de la plantilla, transformar a tiempo completo las jornadas parciales e iniciar el plan de rejuvenecimiento.

El sector de CSIF de Empresas Públicas Estatales (EPE) critica que la falta de aplicación de los compromisos adquiridos en dicho acuerdo ha generado “un deterioro progresivo de las condiciones laborales y económicas de las y los profesionales que integran la plantilla de trabajadores de la entidad y del servicio público que se presta a la ciudadanía”.

Para el sector “es muy preocupante comprobar como en muchas oficinas de correos repartidas por toda la geografía andaluza se acumulan cartas ordinarias y notificaciones oficiales sin entregar, una situación muy grave si se tiene en cuenta que entre esos sobres retenidos durante semanas puede haber citaciones hospitalarias, requerimientos judiciales y comunicaciones administrativas con plazos legales que expiran”.

Aunque el Acuerdo Marco perseguía modernizar la empresa con un plan de salidas incentivadas y nuevas ofertas de empleo para reforzar las plantillas, la realidad actual, según la Central Sindical, “es bien distinta, y en lugar de avanzar hacia unas condiciones laborales más justas, se ha eliminado personal y se ha aumentado la carga de trabajo de las y los empleados, lo que les genera estrés y malestar y, como consecuencia directa, un aumento de las bajas laborales y de la siniestralidad”.

A todo ello se suma, la falta de un plan de rejuvenecimiento de la plantilla y otro de salidas voluntarias, además de la ausencia de la implantación de las 35 horas semanales, y de una reconversión de contratos parciales a contratos de jornadas completas.

Abuso de horas extraordinarias

El sector alerta de que el déficit estructural de personal “se está intentando tapar mediante el abuso desmedido de horas extraordinarias y, por tanto, hay trabajadores superando el límite legal de las 80 horas extras establecido por ley”. Para CSIF, “convertir las horas extraordinarias en la norma sistemática no crea empleo, sino que exprime al personal y sobrecarga la labor de las jefaturas intermedias”.

Este aumento de la precariedad laboral que padece la plantilla y que pretendía corregir el Acuerdo Marco no ha afectado a la alta dirección de la entidad pública, explican desde el sector, que “ha incrementado en casi un 45% su remuneración media, así como el gasto del Consejo de Administración y de los directivos en casi un 20%”.

Por todo ello, CSIF ha previsto un calendario de movilizaciones en Correos a partir del próximo septiembre. Las concentraciones comenzarán los jueves 3 y 17 de septiembre ante las Jefaturas provinciales de Correos en las ocho provincias andaluzas, al igual que en el resto de España, y culminarán en una gran concentración en Madrid el miércoles 30 de septiembre.

Precisamente, en Almería las movilizaciones están previstas tanto el 3 como el 17 de septiembre en la Oficina Principal de Correos (Calle San Juan Bosco), culminando en Madrid el 30 de septiembre.

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